В то же время, по его словам, люди в возрасте 50–60 лет не всегда способны эффективно выполнять боевые задачи.

Не стоит надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он отметил, что граждане в возрасте от 50 до 60 лет "далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше".

В то же время законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривают мобилизацию всех граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет включительно.

Видео дня

"Поэтому надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют, не стоит", – подчеркнул Вениславский.

Парламентарий добавил, что позиция Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства обороны и главнокомандующего ВСУ заключается в том, чтобы привлекать к военной службе тех, кто способен выполнять служебные задачи. "Но это не означает, что кого-то вообще не будут мобилизовывать", – сказал он.

Космические силы и бронирование

Как сообщал УНИАН, ранее Вениславский отметил, что если в ноябре в целом будет принят законопроект о Космических силах в составе ВСУ, то к концу 2027 года есть все шансы получить полноценное новое воинское формирование.

Он отметил, что в состав Космических сил должны входить, в частности, специалисты в сфере космических технологий, ракетостроения, применения ракет и спутников.

В то же время Кабинет министров Украины предусмотрел переходный период для бизнеса, чтобы компании могли адаптироваться к обновленным правилам резервирования работников. Так, статус критически важного предприятия, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, планируется автоматически продлить до 1 февраля 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: