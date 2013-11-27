Азаров заявил, что разделяет разочарование людей, вышедших на Евромайдан

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что понимает и разделяет разочарование людей, которые вышли на Евромайданы, но попытки оппозиционных политиков дестабилизировать ситуацию правоохранительные органы должны пресекать незамедлительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание правительства.

«Я хочу обратиться к людям, которые вышли на улицу, например, сейчас, чтобы выразить поддержку курса европейской интеграции. Ведь именно это главное содержание акций, которые проходят в последние дни - как бы не хотели некоторые политические силы превратить их в противостояние с властью… Людей вывели на улицы не политики, а искреннее разочарование тем, что наши планы на этом этапе не сбылись. Я хорошо понимаю и разделяю это разочарование. Потому что 90% тех, кто вышел на манифестации - это те граждане, которые в течение трех лет поддерживали политику Президента и правительства на евроинтеграции», - отметил премьер.

Азаров выразил сожаление, что определенные оппозиционные политики не оставляют попыток превратить мирное волеизъявление в столкновения «стенка на стенку».

«Такие попытки правоохранительные органы должны пресекать незамедлительно. Это в интересах подавляющего большинства наших граждан - и тех, кто вышел на улицы, и тех, кто живет и работает рядом с местами проведения массовых акций. Вообще, наши граждане должны осознать: нагнетание ситуации работает против Украины, ослабляет наши позиции на переговорах. Тот, кто хочет дестабилизировать ситуацию, работает против европейского выбора», - заявил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

После этого в разных городах Украины начались массовые акции в поддержку евроинтеграции.