Тимошенко отказалась прекратить голодовку - Кожемякин
16:52, 27 ноября 2013Политика
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Юлия Тимошенко, несмотря на уговоры защитников Сергея Власенко и Андрея Кожемякина и дочери Евгении Тимошенко, отказалась сегодня, 27 ноября, прекратить голодовку в поддержку участников Евромайдана.
Тимошенко продолжает голодать, заявляет Кожемякин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове после посещения Тимошенко сказал ее защитник Кожемякин.
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“Юлия Владимировна сказала: “Я решу сама, это мое дело. Я приняла решение и буду держаться до тех пор, пока смогу”. Мы пытались ее уговорить, Но она сказала: “Нет. Я буду смотреть на 29-е, буду смотреть на события в Вильнюсе, а затем решу”, - сказал Кожемякин.
Как сообщал УНИАН, Тимошенко 25 ноября объявила голодание в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29 ноября.
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