Тимошенко отказалась прекратить голодовку - Кожемякин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове после посещения Тимошенко сказал ее защитник Кожемякин.

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“Юлия Владимировна сказала: “Я решу сама, это мое дело. Я приняла решение и буду держаться до тех пор, пока смогу”. Мы пытались ее уговорить, Но она сказала: “Нет. Я буду смотреть на 29-е, буду смотреть на события в Вильнюсе, а затем решу”, - сказал Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко 25 ноября объявила голодание в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29 ноября.