Янукович рассказал, планирует ли он идти в президенты второй раз

Президент Украины Виктор Янукович определится, принимать ли участие в президентской кампании 2015 года, после того как посоветуется с людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал в интервью украинским телеканалам.

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Он отметил, что имеет программу развития страны, которую он реализует в течение своей президентской каденции.

“Что касается президентских выборов, я, когда буду завершать выполнение своей программы, которую я наметил на эти 5 лет, тогда отчитаюсь перед людьми. Я посвящу достаточно времени и внимания, чтобы отчитаться перед людьми, и спрошу их — людей, избирателей, их точку зрения. И когда я ее услышу, и когда увижу результаты того, что сделано... потому что у меня еще год. Я приму решение”, - сказал он.