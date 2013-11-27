Квасневский говорит, что на саммите в Вильнюсе для Украины "чуда не произойдет"

Бывший Президент Польши Александр Квасневский считает, что Европейский Союз должен «проанализировать ситуацию и найти инструменты, которые будут достаточно убедительными для украинцев».

Об этом он заявил в эфире телеканала TVN 24 и отметил также, что на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе «чуда не произойдет».

Кроме того, сообщает Радио Свобода, Квасневский говорил об отсутствии эффективных усилий Евросоюза в кризисных ситуациях, когда нужно быстро оказать помощь и когда необходимы согласованные действия государств, входящих в это объединение.

«Нам будет сложно договориться с Украиной, если мы этого не достигнем», – сказал Квасневский.

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«Мудрость ЕС должна заключаться в том, чтобы проанализировать ситуацию и найти инструменты, которые будут достаточно убедительными для украинцев. Нашу долгосрочную программу нужно обогатить понятным, взвешенным, но в то же время богатым предложением краткосрочной помощи», - считает экс-президент Польши.

Квасневский подчеркнул: «Когда я говорю о помощи Украине, то имею в виду крупные суммы. Несколько, а может даже 20 миллиардов евро».

По словам польского экс-президента, по сравнению с помощью, предоставленной Евросоюзом Греции, такая сумма не является слишком большой.