На месте горят торговые павильоны.

Российские оккупанты нанесли удар дронами по рынку в городе Златополь Лозовского района Харьковской области, в результате чего пострадали по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, черед раненых есть 11-летний мальчик.

"Медики оказывают необходимую помощь", – отметил он.

Видео дня

По словам главы ОВА, на месте горят торговые павильоны, экстренные службы работают в усиленном режиме.

В ГСЧС сообщили, что один из БПЛА попал по территории местного рынка. В результате атаки возник пожар в торговых павильонах на площади 500 кв. м. Также повреждены другие торговые объекты, магазины, жилые дома, производственные помещения и легковые автомобили.

Удары врага по Харькову и области – другие новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 ноября россияне нанесли комбинированный удар по Харькову. Одна из российских ракет попала в больницу, в результате чего 73 человека получили ранения.

В результате попадания в медицинское учреждение Немишлянского района повреждено более 1000 окон в здании больницы и окружающих многоэтажных домов. Был зафиксирован вражеский удар по переходу между корпусами одного из медицинских учреждений. 226 пациентов эвакуировали в другие медицинские учреждения.

В результате обстрелов объектов инфраструктуры города Харькова и Харьковской области, обеспечивающих жизнедеятельность, в городе было частично приостановлено теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным, это могла быть авиабомба ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.

Вас также могут заинтересовать новости: