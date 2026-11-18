Бесперебойные поставки стали возможными благодаря использованию другого типа судов.

Страны-поставщики все чаще транспортируют нефть через Ормузский пролив на судах меньшего класса - Suezmaxes и Aframaxes, что помогает поддерживать экспорт, сообщает Bloomberg.

Атаки на супертанкеры, которые ранее доминировали в торговле, ограничивают возможности их использования. В то же время объем нефти, перевезенной судами меньшего размера, за последние два месяца вырос, достигнув в октябре рекордного для периода войны уровня – более 2 миллионов баррелей в сутки. Это помогло увеличить общий суточный объем экспорта до 11,4 миллиона баррелей – самого высокого показателя с начала конфликта.

Прибыльная, но рискованная торговля, заключающаяся в перевозке нефти из Персидского залива во время войны между США и Ираном, в основном опиралась на танкеры класса VLCC, способные перевозить до 2 миллионов баррелей. На долю супертанкеров приходится 72% судов, проходящих через Ормузский пролив. В то же время они стали мишенью иранских атак, в результате чего некоторые из них были выведены из эксплуатации.

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Расширение использования танкеров Suezmax и Aframax помогло обеспечить стабильный экспорт из стран Персидского залива. Такие суда, перевозящие менее половины объема груза VLCC, в основном использовались для погрузки грузов из Ирака, Кувейта и Катара. Танкеры либо перекачивают сырую нефть на другие суда после прохождения через Ормузский пролив, либо направляются непосредственно в порты, часто в Индии.

Меньшие суда также предлагают значительно более низкие расходы на фрахт. Хотя они перевозят меньше сырой нефти, тарифы на супертанкеры выросли гораздо быстрее, чем на другие суда с начала войны. Брокеры оценили тариф на танкер Suezmax, следующий из Персидского залива в Китай, примерно в треть или чуть меньше половины базового тарифа на танкер VLCC на том же маршруте.

Цены на нефть – главные новости

В следующем году мировой рынок нефти столкнется со значительным профицитом, что приведет к снижению цен. По оценкам Goldman Sachs, в 2027 году предложение нефти превысит конечный спрос на 2 млн баррелей в сутки. К концу 2027 года стоимость нефти Brent может снизиться до 78 долларов за баррель.

Из-за сокращения закупок российского сырья со стороны Индии и возобновления поставок с Ближнего Востока Москва вынуждена продавать свою нефть с рекордными скидками. Так, в начале ноября марка Urals предлагалась с дисконтом до 33 долл. за баррель, что стало максимальным уровнем с апреля 2023 года.

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