На Майдане Незалежности студентам выдают "справки" для деканатов

Как передает корреспондент УНИАН, возле монумента Независимости находятся около 4 тысяч человек, большинство из которых - студенты.

Студенты держат плакаты: “Чорні брови, карі очі, я до Путіна не хочу”, “Європейське кіно - ми до тебе їдемо”, “Панду - геть!”, “Євромайдан або чемодан”, “Ми - не СРСР, ми - ЄС”.

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Студенческое сообщество еще не выдвинуло конкретных требований, кроме подписания Президентом Украины Виктором Януковичем Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите в Вильнюсе. Текст общего заявления студентов украинских высших учебных заведений еще формируется и вскоре будет озвучен.

Также на Майдане Незалежности общественная организация выдает студентам «справки», в которых указано, что студенты «не принимали участие в учебном процессе 27 ноября 2013 года в связи с тем, что исполняли свой гражданский долг, защищали европейский выбор Украины на Евромайдане в Киеве». Справка выдана для предъявления в деканат учебного заведения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, около 14.00 многотысячная колонна студентов пришла на Майдан Незалежности, где продолжается акция в поддержку евроинтеграции Украины. В акции принимают участие, в частности, студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального педагогического университета имени Драгоманова, Лингвистического университета и других вузов Киева. Они прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко, по улице Крещатик, на Майдан Незалежности. С 25 ноября на Майдане находятся студенты Киево-Могилянской академии.