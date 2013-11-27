Янукович хочет, чтобы подписание ассоциации произошло как можно скорее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

“Я абсолютно убежден в том, что мы не остановим европеизацию и евроинтеграцию Украины”, - сказал Президент.

По его словам, есть огромный объем работы, которую Украина должна осуществить вместе с ЕС, для того, чтобы подойти к подписанию “в хорошей форме”.

“Мы не останавливаем эту работу, мы работаем. Кто-то на майданах стоит, кто-то вообще не обращает ни на что внимания. Мы несем за это ответственность, поэтому мы сейчас работаем над вопросом визового режима”, - сказал Янукович, заметив, что сегодня он ведет переговоры относительно установления безвизового режима с ЕС.

“Я хочу вам сказать, чтобы мы соглашение подписали как можно скорее, а это значит, что мы как можно скорее решили свои проблемы, в том числе с помощью ЕС”, - сказал Президент.

В то же время он отказался говорить о конкретных сроках.

“Декабрь месяц покажет. Я не хочу сегодня говорить, что все 100% вопросов, которые мы хотели решить с Россией, мы решим. Но я уверен, что за определенный период времени мы их решим”, - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. После этого в Украине начались массовые акции в поддержку евроинтеграции.