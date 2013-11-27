Студенты принесли на Банковую 250-метровое письмо с обращением к Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН, студенты выложили 250-метровое письмо на улице Банковой, поскольку подступы к Администрации Президента Украины перегородил плотный кордон спецподразделения милиции и несколько автобусов.

Сейчас около 300 митингующих на Банковой скандируют: “Украина — это Европа!”, “Молодежь нации за евроинтеграцию” и “Подпиши!”.

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К митингующим вышел человек, который сказал, что представляет Администрацию Президента Украины. Ему было передано письмо от студенчества.

Как сообщал УНИАН, студенческие активисты, которые проводят акцию в поддержку евроинтеграции Украины на Майдане Незалежности, объявили, что они написали письмо Президенту Украины Януковичу, чтобы он понял, что студенты - за ассоциацию с Европейским Союзом.

В обращении студенты требуют подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Также молодые люди хотят, чтобы все акции Евромайданов во всех городах Украины проводились без репрессий. Также в обращении к главе государства отмечается: «Уважаемый господин Президент! Мы, украинские студенты, которые вышли на Евромайданы во многих городах Украины, начали забастовки в своих университетах, самоорганизовались без побуждения со стороны политиков и администрации учебных заведений, обращаемся к Вам как к главному должностному лицу государства. Потому что именно от Вас сейчас зависит, будем ли мы жить в европейской стране. Подавляющее большинство молодежи, в частности студенческой, поддерживают немедленное подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. И мы требуем прислушаться к нашему голосу, поскольку молодежь - будущее страны. Именно молодежь будет жить в этой стране и развивать ее, и мы требуем не отнимать у нас этих шансов и возможностей».

Студенты также призывают Президента Украины «безотлагательно встретиться с представителями студенчества, которые принимают участие в Евромайдане» и требуют: «1. Выполнить необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС условия и публично провозгласить целью Вашего пребывания на Вильнюсском саммите подписание этого соглашения и выразить готовность подписать его 29 ноября.

2. Гарантировать безопасность мирных Евромайданов во всех городах Украины, а также отсутствие репрессий в отношении их участников как во время этих акций, так и после их окончания. Прекратить попытки запрета Евромайданов через суд местными органами власти».