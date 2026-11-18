Автомобильного пролета под аркой уже нет.

После атаки на Крымский мост, которая привела к частичному разрушению его автомобильной части, железнодорожное сообщение там уже восстановлено. Об этом рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, который обнародовал, по его словам, свежее видео с Керченского моста.

"Автомобильной арки и пролета под ней уже нет. Масштаб повреждений железнодорожной части по этим кадрам оценить сложно", – констатирует он.

Однако, отмечает Андрющенко, пассажирское движение там возобновили еще 17 ноября. Сначала российский Минтранс сообщил об открытии одного пути и ремонте второго. Впоследствии перевозчик подтвердил, что четыре поезда, которые были задержаны из-за атаки на мост, уже прибыли в Керчь, добавил руководитель центра.

Видео дня

"Итак, удар остановил железнодорожное сообщение на несколько часов, после чего поезда снова отправились в путь. Состояние второго пути отдельно не подтверждено", – написал Андрющенко в Telegram.

Удары по Крымскому мосту – что известно

Как писал УНИАН, 16 ноября оккупационные власти Крыма заявили, что Силы обороны Украины атаковали Крымский мост. Так называемый глава "Республики Крым" Сергей Аксенов сообщил, что продолжается ликвидация последствий, для чего задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб. В российских пабликах сообщалось, что поезда на полуостров и в обратном направлении задерживаются из-за ограничения движения на мосту.

Военный и инженер-техник Олег Дьорфлер объяснил, почему железнодорожная часть моста выдержала удары, хотя и получила повреждения и перекосилась. Одна из причин – особая конструкция опор и мощный фундамент. Конструкции опор автомобильной и железнодорожной частей различаются – под автодорогой они железобетонные, а под железной дорогой имеют стальной каркас. По его мнению, это могло повлиять на устойчивость сооружений во время ударов. По мнению эксперта, состояние переправы требует тщательного обследования, прежде чем ею снова смогут пользоваться поезда.

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