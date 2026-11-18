Министр иностранных дел Польши отметил, что Украина за несколько дней нанесла удары по двум нефтеперерабатывающим заводам, авиабазе и половине Керченского моста.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал новые удары Сил обороны Украины по Крымскому (Керченскому) мосту. Пост политик опубликовал в соцсети Х.

"Два нефтеперерабатывающих завода, авиабаза и половина Керченского моста за несколько дней. Похоже, у Украины есть карты", – написал Сикорский.

В феврале 2025 года во время встречи в Белом доме новый глава Белого дома Дональд Трамп сказал действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у того "нет козырей".

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Этим он дал понять, что Киеву следует пойти на уступки России и согласиться с предложенными США планами мирного урегулирования.

Примечательно, что эта встреча в Овальном кабинете закончилась спором между Трампом и Зеленским.

Крымский мост: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь с 16 на 17 ноября для нанесения удара по Крымскому мосту были применены крылатые ракеты "Фламинго". На видеозаписи запечатлен полет ракеты непосредственно перед ударом по мосту через Керченский пролив. Во время атаки арка судоходного пролета моста вместе с дорожным пролетом обрушилась в воду.

Также мы писали, что аналитики Института по изучению войны (ISW) предположили, что Силы обороны Украины нанесли три точных удара по сооружению. Они подчеркнули, что нанесенные повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной, поскольку Крымский мост имеет критически важное значение как для экономики РФ, так и для снабжения российской армии. Аналитики напомнили, что связь России с оккупированным полуостровом держится на двух главных артериях – Крымском мосту и сухопутном коридоре, проходящем через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому любые повреждения или перебои в работе одного из этих маршрутов приведут к увеличению нагрузки на сухопутный коридор.

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