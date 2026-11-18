Этот дрон способен нести крупный боевой заряд.

Россия проводит испытания дрона "Герань-6" со скоростью до тысячи километров в час.

Об этом в интервью"РБК-Украина" заявил Федор Вениславский, депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Отвечая на вопрос, есть ли у России уже и "Герань-6", он отметил, что по этому аппарату есть данные разведки.

"Россия в настоящее время проводит его опытные испытания. Он сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть. Мы должны быть к этому готовы", – подчеркнул парламентарий.

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По его словам, это еще раз подчеркивает важность укрепления нашей системы противовоздушной обороны, развития украинских ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух", а также привлечения любых возможностей партнеров для увеличения количества таких ракет.

Российская "Герань": новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в начале осени российские оккупационные войска начали применять новую модификацию "Герань-5".

Максимальная высота её применения возросла с 5 до 6 км. Крейсерская скорость превышает 450 км/ч, а во время отдельных маневров аппарат может разгоняться до 1000 км/ч. Дальность полета осталась на уровне 1000 км, а масса боевой части – 90 кг.

Олег Катков, военный эксперт, главный редактор AIN, подчеркнул, что "Герань-5 К5-К" оккупантов – это уже не ракета-дрон, а полноценная недорогая крылатая ракета, для сбивания которой требуются полноценные средства противовоздушной обороны.

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