Журналисты побывали в секретном командном центре, где автоматически анализируют каждый удар и подсчитывают стоимость ликвидации оккупантов.

Майор Роберт Мадяр Бровди, командующий Силами беспилотных систем ВСУ, внедрил в армии принципы управления, характерные для технологических компаний. Благодаря автоматизации, анализу данных и контролю эффективности украинские операторы дронов превратились в одну из самых результативных боевых сил мира.

Журналисты американского издания The Wall Street Journal получили доступ к одному из подземных аналитических и операционных центров СБС. Они провели там 12-часовую смену и увидели, как организована работа подразделений, которыми руководит Бровди.

В подземном бункере в нескольких километрах от линии фронта командир наблюдает за прямой трансляцией с воздуха. Заметив российского военного, скрывающегося среди деревьев, он приказывает оператору уничтожить цель. Через несколько минут на месте удара поднимается дым.

Видео дня

После этого к работе подключается аналитический персонал. Видеозапись автоматически поступает аудитору для проверки результатов поражения. Все параметры операции – тип беспилотника, использованные боеприпасы, время, место и участники – также регистрируются в системе.

Собранные данные помогают командирам определять, каких операторов привлекать к конкретным задачам, какие беспилотники закупать и где именно российские войска размещают свою технику.

По словам журналистов, именно такой подход помог украинским Силам беспилотных систем стать одной из самых результативных боевых структур.

Силы беспилотных систем составляют менее 3% украинской армии

Украина использует беспилотники, чтобы компенсировать численное и ресурсное превосходство России. Кремль делает ставку на продвижение пехоты и небольших транспортных средств, в частности скутеров и квадроциклов. Украинские войска, у которых значительно меньше пехоты для обороны фронта, пытаются останавливать эти атаки с помощью дронов.

По данным Сил беспилотных систем, их подразделения составляют менее 3% украинских войск, но наносят более трети ударов по российским целям.

Также украинские военные сообщили, что в течение одной из последних недель уничтожили или ранили рекордные 806 российских солдат.

Бровди внедрил в армии бизнес-подход к использованию беспилотников

51-летний Роберт Бровди до начала полномасштабного вторжения России был торговцем зерном и коллекционером произведений искусства. В украинскую армию он вступил в 2022 году, создав собственную команду операторов дронов.

Впоследствии Бровди приобрел популярность благодаря саркастическим постам и откровенным видео с фронта. Теперь он руководит крупным военным подразделением, работа которого отчасти напоминает деятельность технологической компании.

"Вы уничтожили 10 "червей". Ладно, это неплохая цифра. Сколько дронов вы для этого использовали?" – так Бровди объясняет свой подход к оценке эффективности боевых операций.

Он подчеркивает, что важно не только уничтожать противника, но и понимать, сколько ресурсов на это уходит.

Стоимость ликвидации одного оккупанта – 817 долларов

В командном центре результаты боевых действий отображаются на больших экранах. Там фиксируют успешные удары по российским военным и технике.

Отдельно отображаются экономические показатели. В частности, средняя стоимость ликвидации одного российского военного в октябре составляла 817 долларов. В мае этот показатель равнялся примерно 1000 долларов.

В среднем для этого использовали три беспилотника.

Директор одного из центров, имеющий позывной Юпитер, пояснил, что задача командования заключается в максимально эффективном использовании человеческих, технических и финансовых ресурсов:

"Просто в нашем случае речь идет не о зарабатывании денег, а об их обмене на как можно большее количество убийств".

Сохранение опытных операторов и совершенствование специализации

Бровди уделяет значительное внимание распределению задач между военными. Один из опытных пилотов пожаловался командиру, что годами выполнял разведывательные миссии, в то время как некоторым новичкам поручали ударные задачи.

После этого Бровди ввел для пилотов-разведчиков специальное "свободное время охоты". Оно позволяет им уничтожать мины, размещенные в тылу противника, или атаковать транспортные средства, если те попадают в поле зрения.

Такое решение должно помочь удержать опытных военных на заданиях, где их навыки приносят наибольшую пользу.

"Нам действительно нужен был его опыт, потому что никто другой не может так хорошо висеть в воздухе полтора часа, как он", – пояснил Бровди.

Еще одним направлением работы командира стало активное присутствие в социальных сетях. Он и его подразделения публикуют видео успешных атак, которые просматривают сотни тысяч подписчиков.

В таких роликах показывают последние моменты перед поражением российских военных, в частности попытки убежать от беспилотников или остановить их.

Мадяр также комментирует важные операции украинских сил. В частности, после атаки на Крымский мост он опубликовал фотографии использованного вооружения и саркастически написал, что "священный мост устал; пора переходить на резиновые лодки".

В то же время в подземном центре работа не ограничивается техническими показателями. У входа размещены имена погибших военных подразделения – напоминание о цене боевых операций. По информации издания, за последний год Силы беспилотных систем потеряли менее 0,5% личного состава.

Роберт Бровди – последние заявления

Как сообщал УНИАН, ранее Мадяр заявил, что попытки некоторых западных партнеров продемонстрировать Украине свою способность влиять на ход войны наносят существенный ущерб общей "рамке", в которой ведется эта война.

Он подчеркнул, что попытки некоторых наших партнеров демонстрировать имеющиеся у них рычаги влияния наносят ущерб даже не самим фактом определенных препятствий, а "из-за нарушения рамок, в которых ты действуешь".

Вас также могут заинтересовать новости: