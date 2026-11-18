Они были зафиксированы в Киевской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

В ночь на среду, 18 ноября, в Молдове примерно в 02:50 жители ощутили сильные подземные толчки, сообщает Nokta.

Издание сообщило, что, по предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 6,5. Власти предупредили жителей Молдовы о подземных толчках.

Впоследствии выяснилось, что в Румынии также были зафиксированы подземные толчки. По данным румынского Национального института исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение произошло в 02:48:55, его предварительная магнитуда составила 5,7, а глубина очага – 107,1 км.

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Добавляется, что эпицентр находился в сейсмической зоне Вранча, на границе уездов Вранча и Ковасна.

Издание отметило, что такие землетрясения могут ощущаться на значительном расстоянии от эпицентра из-за глубины очага.

К слову, в соцсетях сообщили, что во многих регионах Украины жители также ощущали подземные толчки. Они фиксировались в Киевской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

Землетрясения в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 10 ноября жители сразу нескольких украинских городов, в частности Киева, Житомира, Днепра и Винницы, сообщали об ощутимых колебаниях домов и громких звуках, напоминавших взрывы или землетрясение. По словам очевидцев, в некоторых квартирах от вибрации открывались двери, а с потолка осыпалась штукатурка. На необычные явления жаловались жители Киевской области.

Также мы писали, что 30 октября в Украине произошло землетрясение: подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксировали в 02:14 недалеко от Полтавы – в Мачуховской общине. Известно, что землетрясение произошло на глубине 8 км. Главный центр специального контроля отметил, что по классификации оно относится к едва ощутимым.

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