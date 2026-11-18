Как предполагается в статье, с точки зрения Путина время для нападения на Украину вряд ли могло бы быть хуже, поскольку через два дня ему предстоит встретиться с Трампом и Цзиньпином.

В ночь на вторник, 17 ноября, Украина нанесла сокрушительныйудар по Крымскому мосту, уничтожив центральный участок дороги и главную арку этого стратегически важного сооружения, соединяющего оккупированный Крым с Россией, сообщает Atlantic Council.

Издание поясняет, что этот беспрецедентный удар Украины имеет значительные военные последствия, а также является мощным символическим ударом по российскому президенту Владимиру Путину, который готовится к встрече с лидерами США и Китая в конце этой недели.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар "беспрецедентной операцией", которая длилась несколько недель.

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По его словам, сначала украинские военные сосредоточились на методичном подрыве потенциала российской противовоздушной обороны вблизи моста, а затем начали комбинированный ракетно-дроновый удар с применением ряда систем вооружения отечественного производства.

"Результаты были впечатляющими. Уже через несколько часов социальные сети заполонили снимки частично разрушенного моста", – говорится в статье.

Зеленский назвал атаку на Крымский мост прямым ответом на кампанию России по бомбардировке гражданских объектов.

"Оборонные возможности Украины мощны и такими останутся. Мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей", – заявил он.

Как отмечает издание, ущерб, нанесенный Крымскому мосту, значителен. Разрушенный участок включал главную арку пролета моста, предназначенного для автомобильного движения, и был приподнят, чтобы обеспечить проход под ним торговых судов.

В статье указывается, что пока неясно, не вызовут ли обломки обрушившегося участка затор на море.

Издание предположило, что для ремонта моста России, вероятно, понадобится несколько кранов и барж, что в нынешних условиях войны будет чрезвычайно сложно:

"Поэтому, вероятно, работы по восстановлению придется отложить до подписания мирного соглашения".

Прогнозируется, что атака Украины будет иметь значительные последствия для российской оккупации Крыма и продолжающегося вторжения.

"Поскольку автомобильная часть моста в настоящее время не работает, поставки продовольствия на оккупированный украинский полуостров из России станут гораздо сложнее", – поясняется в статье.

Вероятно, это повлияет на логистику снабжения российской армии на юге Украины. Издание отмечает, что хотя железнодорожная часть моста остается работоспособной, она уже давно функционирует с ограничениями из-за повреждений, полученных во время предыдущего украинского удара.

Из-за закрытия движения на Крымском мосту военные и гражданские транспортные средства, которые будут пытаться перемещаться между Крымом и Россией, будут вынуждены пользоваться наземным мостом, проходящим через оккупированную южную Украину.

Издание сообщило, что в течение последнего года этот маршрут попал под огневой контроль украинских ударных дронов средней дальности, из-за чего некоторые называют его "шоссе смерти".

"Это не та поездка, которой многие захотят наслаждаться", – констатирует издание.

По мнению издания, успешная операция на Крымском мосту на этой неделе подчеркивает рост военной мощи Украины.

Напоминается, что когда почти пять лет назад началось полномасштабное вторжение России, у Киева практически не было средств нанесения ударов на большие расстояния.

Издание отметило, что в настоящее время украинские вооруженные силы располагают целым арсеналом мощного оружия отечественного производства и, очевидно, способны наносить удары по особо важным целям.

"Крымский мост был одним из наиболее укрепленных объектов инфраструктуры, находившихся под контролем России. Способность Украины прорвать разветвленную многоуровневую систему противовоздушной обороны моста, несомненно, вызвала тревогу в Кремле", – считает издание.

В статье отмечается, что для Путина частичное разрушение Крымского моста является личным унижением, которое можно поставить в один ряд с самыми худшими моментами для него за всю войну.

"Это нападение особенно унизительно для Путина, поскольку оно так тесно связано с захватом Крыма. С тех пор, как российские войска взяли под контроль украинский полуостров весной 2014 года, захват Крыма стал центральным элементом культа личности вокруг Путина. Когда через четыре года состоялось торжественное открытие Крымского моста, Путин первым официально проехал по нему в окружении широкой огласки. За одну ночь мост стал символом притязаний России на Крым и решимости Путина сохранить контроль над оккупированным полуостровом", – поясняет издание.

С точки зрения Путина, как предполагается в статье, время для нападения на Украину вряд ли могло бы быть хуже, поскольку через два дня ему предстоит встретиться со своими американскими и китайскими коллегами на исторической трехсторонней встрече, которая должна была подчеркнуть статус России как ведущей мировой державы.

"Вместо этого Путин прибудет на саммит на этой неделе в Китае в условиях, когда внимание всего мира будет приковано к его провальному вторжению в Украину. Неспособность России защитить ключевые объекты инфраструктуры от украинских авиаударов обесценивает претензии Путина на статус военной сверхдержавы и бросит длинную тень на его геополитические амбиции в Шэньчжэне", – прогнозируется в статье.

Крымский мост: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, обрушение пролета автомобильной части вместе с поддерживающей его аркой – это повреждение такого масштаба, которое "невозможно устранить в ближайшее время". Разрушение автомобильного моста, отмечает Ходжес, "окончательно подрывает нарратив о неизбежности российской победы или о том, что Крым принадлежит России". Эксперт по вопросам России из аналитического центра RUSI Эмили Феррис отметила, что украинский военно-промышленный комплекс был готов к таким действиям уже несколько месяцев, а значит, выбор момента для удара по Керченскому мосту можно объяснить исключительно политическими соображениями.

Также мы писали, что, по словам аналитиков, предыдущие удары, например в 2022 и 2023 годах, повреждали лишь опоры и уничтожали пролеты автомобильного моста. На восстановление тогда российские оккупанты потратили 4,6 и 7 месяцев соответственно. Однако на этот раз была уничтожена уникальная металлическая арка длиной 227 метров и массой более 5000 тонн, которая простиралась над всей судоходной частью моста. Напомним, что в 2017 году только сборка такой арки длилась около 11 месяцев – с августа 2016 года по конец июля 2017 года. Более того, общее время работ от начала сборки арки до её установки и закрепления на опорах составило более 14 месяцев. Прогнозируется, что процесс строительства новой арки и её установки взамен разрушенной, вероятно, может занять ещё больше времени и средств.

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