"Ничего, кроме петли" для Украины в условиях евроинтеграции не было - Янукович (видео)
11:19, 27 ноября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович убеждает, что, к сожалению, не видит ничего, кроме петли, для Украины в нынешних условиях ЕС по интеграции Украины.
Об этом он рассказал в интервью журналистам украинских телеканалов. "Ничего, кроме петли, не было. Когда мы получили требования и критерии, которые нужно достичь, - мы не испугались. И взяли 21 требование, 19 выполнили. Не известно, как нам решить этот год, как 2014 прожить. У нас очень много проблем, как мы еще будем нагружать себя обязательствами?", - утверждает Янукович.
Президент убежден, что Украина сегодня не готова к еврошагу. К этому нужно стабилизировать экономику.
Напомним, что Янукович объяснил, какой должна быть Украина, чтобы подписать соглашение с ЕС. Президент хочет видеть страну "в форме".
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