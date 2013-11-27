"Ничего, кроме петли" для Украины в условиях евроинтеграции не было - Янукович (видео)

Об этом он рассказал в интервью журналистам украинских телеканалов. "Ничего, кроме петли, не было. Когда мы получили требования и критерии, которые нужно достичь, - мы не испугались. И взяли 21 требование, 19 выполнили. Не известно, как нам решить этот год, как 2014 прожить. У нас очень много проблем, как мы еще будем нагружать себя обязательствами?", - утверждает Янукович.

Президент убежден, что Украина сегодня не готова к еврошагу. К этому нужно стабилизировать экономику.

Напомним, что Янукович объяснил, какой должна быть Украина, чтобы подписать соглашение с ЕС. Президент хочет видеть страну "в форме".