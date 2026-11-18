Он поспешил успокоить общество и заверил, что какие-либо вопросы о возрастных изменениях по мобилизации вообще не имеют перспективы.

В Украине в настоящее время не рассматриваются даже идеи об уменьшении или увеличении мобилизационного возраста.

Об этом в интервью"РБК-Украина" заявил Федор Вениславский, депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос, поступали ли в его комитет предложения о пересмотре нижней или верхней границы мобилизационного возраста, он сообщил, что на данный момент никаких законодательных предложений или инициатив об увеличении или снижении мобилизационного возраста военнообязанных граждан Украины нет. Таким образом, стандартный возрастной диапазон не меняется – это 25–60 лет.

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"В настоящее время комитет не рассматривает даже идей об уменьшении или увеличении мобилизационного возраста. Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы", – сказал депутат.

Отсрочка из-за учебы

Вениславский добавил, что с трудом принимаются даже решения, идущие на пользу военнослужащим, а также обратил внимание на то, "какая риторика звучит от отдельных коллег в парламенте". Он привел пример рассмотрения вопроса об обучении как чувствительного аспекта отсрочки от призыва на военную службу.

Парламентарий подчеркнул, что по сравнению с довоенным периодом стремительно растет количество граждан в возрасте 25–60 лет, которые "вдруг стали студентами, учениками или лицеистами специальных профессионально-технических учебных заведений".

"В то же время это законное основание для получения отсрочки от призыва. Когда мы только обсуждали эти вопросы в парламенте, некоторые коллеги говорили, что нельзя так обращаться с "детьми", которым 25–45 лет, потому что это негативно повлияет на их морально-психологическое состояние. К сожалению, в парламенте преобладает популизм", – сказал депутат.

Мобилизационный возраст: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН, подчеркнула, что мобилизация женщин и снижение мобилизационного возраста для мужчин нецелесообразны, поскольку с этим связано много проблем.

Она отметила, что во время Второй мировой войны самый высокий уровень смертности на фронте был среди 18–20-летних. Поэтому после войны может возникнуть проблема с рождаемостью.

Вениславский отмечает, что граждане в возрасте от 50 до 60 лет не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше.

Впрочем, законодательство предусматривает мобилизацию всех граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет включительно. Поэтому все равно не стоит надеяться, что в 50 или 55 лет вас не мобилизуют.

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