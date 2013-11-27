В МИД Украины уверяют, что ассоциация с ЕС остается в повестке дня

Подписание Соглашения об ассоциации остается в повестке дня отношений между Украиной и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на заседании Общественного совета при МИД Украины, которое состоялось 26 ноября в помещении Дипломатической академии Украины.

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в ходе заседания министр подробно информировал членов Общественного совета относительно усилий руководства государства по проведению системных реформ в соответствии с европейскими стандартами, а также обосновал целесообразность осуществления Правительством тактического шага по приостановке на этом этапе подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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Кожара подчеркнул, что указанное решение Правительства было вызвано исключительно экономическими мотивами и направлено на защиту национальных интересов Украинского государства.

При этом министр подчеркнул, что стратегический курс Украины на европейскую интеграцию является неизменным, а подписание Соглашения об ассоциации остается в повестке дня отношений между Украиной и ЕС.

Участники заседания выразили поддержку действиям руководства государства по обеспечению национальных интересов и продолжению реформирования страны в соответствии с европейскими стандартами, отмечается в сообщении.