К Евромайдану в Киеве присоединились студенты еще четырех вузов

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, еще около 300 студентов присоединились к Евромайдану.

Студенческий активист сообщил о сложностях, с которыми сталкивались студенты по дороге к Евромайдану.

“Особа, назвавшаяся заместителем декана в КПИ, забрала одного из старост прямо из колонны, а у университета им. Богомольца перед активистами закрыли железные ворота и не выпускали студентов с территории учебного заведения”, - сказал активист.

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Он напомнил, что сегодня были сформированы три инициативные группы студентов из Киево-Могилянской академии и КНУ имени Шевченко, которые ходили по другим учебным заведениям и призывали студентов идти на Евромайдан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, около 14.00 многотысячная колонна студентов пришла на Майдан Незалежности, где продолжается акция в поддержку евроинтеграции Украины. В акции принимают участие, в частности, студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального педагогического университета имени Драгоманова, Лингвистического университета и других вузов Киева. Они прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко, по улице Крещатик, на Майдан Незалежности. С 25 ноября на Майдане находятся студенты Киево-Могилянской академии.