Такие буксиры используются для перемещения судов, барж и других плавучих объектов в ходе аварийно-спасательных работ.

Россия перебрасывает дополнительные суда в район Крымского моста. Усиление присутствия плавучих средств в Керченском проливе происходит на фоне ситуации вокруг незаконного сооружения и проблем с судоходством. Об этом свидетельствуют данные сервиса VesselFinder, который отслеживает перемещение судов по сигналам автоматической идентификационной системы (AIS).

На карте зафиксировали четыре российских вспомогательных судна: буксиры "ТОЛКОВЫЙ" и "ТИГРИС", лоцманское судно "АЛМАЗ" и самоотвозное землечерпальное судно "ИВАН ЧЕРЕМИСИНОВ".

Как сообщил"Милитарный", такие буксиры используются для перемещения судов, барж и других плавучих объектов во время аварийно-спасательных работ. Они обеспечивают доставку специалистов и навигационное сопровождение, землечерпальное судно необходимо для поддержания судоходных глубин и расчистки фарватеров.

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"Вероятно, эти суда российских служб проводят работы по восстановлению судоходства, поскольку массивные металлические конструкции автомобильной арки упали непосредственно в Керчь-Еникальский канал – главный глубоководный проход между Азовским и Чёрным морями", – пишет издание.

Керченский пролив имеет стратегическое значение для морского сообщения между Чёрным и Азовским морями. Дополнительное привлечение судов может быть связано с обеспечением контроля над акваторией и поддержанием работы транспортной инфраструктуры в районе моста.

По информации Ukrainian Shipping Magazine, ширина судоходного канала составляет около 120 метров, тогда как значительная часть окружающей акватории имеет глубину всего 3–6 метров.

"Конструкции оказались прямо в судоходном фарватере. Керченский пролив имеет глубину всего 3–6 метров, поэтому весь крупнотоннажный трафик между Черным и Азовским морями проходит по узкому 120-метровому Керч-Еникальскому каналу. Этот единственный глубоководный проход пролегает под центральной аркой моста – именно там теперь лежат многотонные обломки", – говорится в материале.

Удар по Крымскому мосту – что известно

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в ходе операции для нанесения ударов по Крымскому мосту были использованы различные средства поражения, в частности, "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

Операцию провели спецназовцы подразделения "Альфа". Для поражения автомобильной части моста были применены ракеты-дроны "Паляница". В результате ударов конструкции перекрытия обрушились в воду.

В спецслужбе напомнили, что это уже четвертая успешная операция против Крымского моста, который Россия годами представляла как один из самых защищенных объектов и символ своей мощи.

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