Президент России уже провел двусторонние переговоры с лидером Китая.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ожидает "значительной потенциальной выгоды" от своей встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом он заявил на церемонии открытия саммита руководителей предприятий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2026 года в южном китайском городе Шэньчжэнь, передает Reuters.

Говоря о "раздробленности мировой экономики и военно-политических рисках", президент РФ отметил, что необходимо партнерство, а не изоляция, и что АТЭС предоставляет возможность для конструктивного обмена мнениями.

"Поэтому я ожидаю значительной потенциальной пользы от предстоящей трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США, которая должна состояться в рамках саммита АТЭС", – подчеркнул Путин.

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Также известно, что сегодня Путин уже провел двусторонние переговоры с Си, отметив, что партнерство Китая и России в сфере внешней политики работает "стабильно и позитивно на международной арене".

В то же время Си заявил, что Китай и Россия должны принять более конкретные меры для углубления всестороннего сотрудничества и "возглавить и продвигать тенденцию к многополярному миру".

"Китайско-российские отношения остаются непоколебимыми даже в самых сложных условиях", – заверил он.

Встреча лидеров РФ, Китая и США – что известно

Ранее издание CNN писало, что накануне встречи Трампа с Си и Путиным в разведке США произошел серьезный сбой. В то же время чиновники подчеркнули, что остановка работы NSA Net не повлияет на способность агентства передавать срочные разведывательные сообщения президенту США Дональду Трампу.

Также в Кремле раскрыли, что будут обсуждать Трамп, Путин и Си в Китае. Как заявил помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков, кремлевский диктатор Путин и президент США Дональд Трамп планируют обсудить ситуацию в Украине и "предложения обеих сторон по урегулированию конфликта".

"Решено организовать эту встречу лидеров с учетом взаимопонимания и союзничества трех наших стран во время Второй мировой войны, с акцентом на сотрудничестве наших стран при создании Организации Объединенных Наций", – сказал он.

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