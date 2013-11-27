К акции на Майдане Незалежности присоединилась пятитысячная колонна студентов
14:40, 27 ноября 2013Общество
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Пятитысячная колонна студентов пришла на Майдан Незалежности, где продолжаются акции в поддержку евроинтеграции Украины.
На Евромайдан пришла колонна студентов НПУ и университета Шевченко
Как передает корреспондент УНИАН, студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального педагогического университета имени Драгоманова, Лингвистического университета и других вузов Киева прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко, по улице Крещатик, на Майдан Незалежности. Таким образом студенчество приобщилось к митингу в поддержку евроинтеграции.
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Митингующие на Майдане Незалежности встретили колонну студентов аплодисментами.
Молодежь скандирует лозунги “Студенческая забастовка”, “Украина - это Европа!” и “Вместе и до конца”.
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