К акции на Майдане Незалежности присоединилась пятитысячная колонна студентов

14:40, 27 ноября 2013
Общество
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Пятитысячная колонна студентов пришла на Майдан Незалежности, где продолжаются акции в поддержку евроинтеграции Украины.

На Евромайдан пришла колонна студентов НПУ и университета Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального педагогического университета имени Драгоманова, Лингвистического университета и других вузов Киева прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко, по улице Крещатик, на Майдан Незалежности. Таким образом студенчество приобщилось к митингу в поддержку евроинтеграции.

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Митингующие на Майдане Незалежности встретили колонну студентов аплодисментами.

Молодежь скандирует лозунги “Студенческая забастовка”, “Украина - это Европа!” и “Вместе и до конца”.

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