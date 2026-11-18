Россия наносит удары по энергообъектам, в частности по тем, на которых ремонтные работы уже почти завершены.

В результате российских ударов на утро среды, 18 ноября, зафиксированы новые отключения электроэнергии в восьми областях – Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ривненской и Черкасской.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге, из-за повреждения оборудования в результате атак РФ в Сумской, Харьковской и Полтавской областях вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Чрезвычайно сложной, по его словам, остается ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях.

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"Энергетики делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения, однако повторные атаки существенно затрудняют ремонтные работы. Враг целенаправленно атакует энергообъекты, в частности те, на которых ремонт уже почти завершен", – сказал Некрасов.

Также он сообщил, что 17 ноября в Киевской области в результате вражеского удара получил ранение энергетик.

Также сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

18 ноября в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. Для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений от 1 до 3 очередей (от 4 до 12 часов без света).

17 ноября в Киеве в результате ночной атаки России были повреждены тепловые магистрали на Северном и Южном мостах. Из-за этого часть потребителей трех районов перевели на резервное теплоснабжение.

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