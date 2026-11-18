Военно-воздушные силы США планируют в среду, 18 ноября, провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерного боезаряда, сообщает база Космических сил США Ванденберг, текст которого приводит ресурс Space Archive.
Издание отмечает, что это произойдет в тот день, когда в Китае начнётся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В кулуарах саммита президент США Дональд Трамп, глава Кремля Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин, как ожидается, будут обсуждать вопросы контроля над ядерными вооружениями.
Известно, что запуск состоится с северной части военной базы Ванденберг в Калифорнии в период с 23:01 17 ноября до 05:01 18 ноября по местному времени, что соответствует 09:01–15:01 18 ноября по киевскому времени.
Примечательно, что испытание получило обозначение Glory Trip 257 (GT-257). Оно будет проводиться под руководством Командования глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command).
Время проведения испытаний совпадает с первым днём 33-го саммита АТЭС, который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне с участием лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Детали испытания Minuteman III
Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-30G Minuteman III находится на вооружении США с 1970 года. Она входит в состав американской ядерной триады.
Ракеты размещены в подземных шахтных пусковых установках на территории штатов Монтана, Северная Дакота и Вайоминг. Приводятся данные, что в целом на боевом дежурстве находится около 400 таких ракет.
Поясняется, что испытательные запуски проводятся для проверки технической исправности, надёжности, точности и готовности ракетных комплексов к выполнению боевых задач.
Во время таких запусков вместо ядерного боевого заряда используются испытательные блоки с телеметрическим оборудованием, которое позволяет оценивать характеристики ракеты на различных этапах полёта.
Отмечается, что в ноябре 2024 года во время испытаний ракета Minuteman III преодолела примерно 6750 километров и достигла испытательного полигона на атолле Кваджалейн в Тихом океане.
При этом в текущем году американские военные уже провели два испытательных запуска Minuteman III – 3 марта и 20 мая. В марте ракета несла два испытательных блока для проверки характеристик системы.
В дальнейшем Minuteman III планируется заменить новыми межконтинентальными баллистическими ракетами LGM-35A Sentinel, которые разрабатывает компания Northrop Grumman.
Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III: что известно
Ранее УНИАН сообщал, что баллистическая ракета LGM-30G Minuteman III является единственной наземной составляющей стратегического ядерного сдерживания США. Это один из компонентов так называемой ядерной триады – наряду с ракетами морского базирования и стратегическими бомбардировщиками. Ракета Minuteman III была первой межконтинентальной баллистической ракетой в Соединенных Штатах, в которой использовалось твердое топливо. Это позволяет хранить их достаточно долго в укрепленных подземных хранилищах с минимальным техническим обслуживанием. При этом готовность к запуску обеспечивается в кратчайшие сроки.
Также мы писали, что в 2023 году американские военные взорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, поскольку обнаружили аномалию, возникшую во время испытаний. Невооруженная ракета Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по тихоокеанскому времени США. В сообщении говорится, что аномалией считается любое событие, неожиданно возникшее во время испытания. Поскольку такие аномалии могут возникать по разным причинам, необходимо провести дополнительный анализ для выявления причины "сбоя".