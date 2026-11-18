Отмечается, что рынок на пороге самой длительной серии еженедельных падений за последние два года.

Цены на медь в среду, 18 ноября, продолжили падать, достигнув минимума за почти пять месяцев. Укрепление доллара усугубило давление, вызванное потрясениями в секторе искусственного интеллекта и мрачными перспективами спроса на этот металл в Китае.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на Лондонской бирже металлов (LME) упали на 1,6% - до 13 019 долларов за тонну – это самый низкий уровень с 24 июня. Стоит отметить, что рынок на пороге самой длительной серии еженедельных падений за последние два года.

Курс доллара постепенно рос, поскольку трейдеры ожидали публикации протоколов октябрьского заседания Федеральной резервной системы США по вопросам денежно-кредитной политики в поисках подсказок относительно перспектив изменения процентных ставок. При этом ожидалось более агрессивное ужесточение политики.

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По состоянию на 07:12 по киевскому времени цена на медь на LME снизилась на 1,5% - до 13 027,50 долларов за тонну. Так, 1 килограмм металла обойдется в 13,03 доллара.

В то же время цена на алюминий упала на 0,9% - до 2 907,50 доллара, а на цинк снизилась на 1,3% - до 3 627,50 доллара за тонну.

Что касается Украины, то, по данным Metal Monitor, 18 ноября медь принимают в среднем по 486 гривень за килограмм, а на бирже цена установлена на уровне 599,74 грн.

Цены на металлы - последние новости

В последнее время цены на медь довольно-таки резко реагируют на ситуацию в мире. 13 ноября металл резко подорожал, сократив потери на фоне потрясений в секторе искусственного интеллекта и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в США.

Но уже 16 ноября металл упал до минимума за более чем четыре месяца на фоне распродажи акций технологических компаний и слабые экономические данные из Китая. При этом цена на алюминий упала на 0,7%, а олово потеряло 1,7%.

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