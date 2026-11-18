Заявление последовало после того, как в РФ начали утверждать будто бы теперь французы стали участниками войны.

Присутствие французских военных в Украине - это часть миссии по обучению и оказанию технической поддержки украинским солдатам в войне против России.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Reuters. "Мы не являемся соучастниками войны в Украине и не стремимся ими стать, но мы поддерживаем украинскую армию и украинское сопротивление", - сказал Барро.

Франция занимается подготовкой украинских военнослужащих с начала российского вторжения в феврале 2022 года, однако до сих пор это происходило на территории Франции и Польши, поскольку страны Евросоюза стремятся избежать эскалации прямого конфликта с Россией.

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Отвечая на вопрос журналистов о миссии под названием "Воля", которая работает с 2024 года, Барро ответил:

"Для народа, который борется за свою независимость, свободу и демократию у границ Европы, народа, который сражается и за нашу безопасность, меньшее, что мы можем сделать, это направить несколько инструкторов и специалистов по техническому обслуживанию".

Французский министр добавил, что "это ни в коем случае не военная операция".

"Речь идет о работах по техническому обслуживанию, которые проводятся очень далеко от линии фронта, причем в крайне ограниченном объеме", - объяснил он.

Французские военные в Украине

Как сообщал УНИАН, французские солдаты во главе с генералом уже несколько месяцев находятся в Украине. Целью их миссии является подготовка будущих командиров украинских боевых групп.

17 ноября в Кремле истерично отреагировали на присутствие французских военных в Украине. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что присутствие французских военных на территории Украины уже нельзя считать обычной поддержкой Киева, а речь идет о непосредственном участии в войне.

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