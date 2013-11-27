Президенту Академии Наук Украины Борису Патону исполнилось 95

В частности, сегодня академика поздравил с днем рождения Виктор Янукович.

«В отечественную историю Вы вошли как выдающийся государственный деятель, ученый мирового уровня и талантливый организатор украинской науки. Благодаря вашим уникальным открытием и техническим разработкам Украина стала лидером по многим направлениям технического прогресса», - отметил Янукович, обращаясь к Патону.

Президент также выразил убеждение, что Патон и его «чрезвычайное трудолюбие, целеустремленность, активная жизненная позиция и неисчерпаемый интеллект еще много лет будут служить мудрым руководством для новых поколений украинской научной элиты, вести наше молодое государство к вершинам экономического развития».

Кроме того, Янукович поздравил и действительных членов, членов-корреспондентов и сотрудников Национальной академии наук Украины с 95-летием со дня основания НАНУ, торжественное открытие которой состоялось 24 ноября 1918 года.

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Также указом президента Борис Патон получил орден «За заслуги» I степени за "выдающиеся личные заслуги в укреплении научно-технического потенциала Украинского государства и многолетнее самоотверженное служение отечественной науке".

Справка УНИАН. Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918 года. В 1952 году получил звание доктора технических наук , в 1953 году возглавил Институт электросварки АН УССР, с 1962 года и до сегодня занимает должность Президента НАН Украины (ранее - АН УССР).

Борис Патон - автор более 1000 публикаций, 20 монографий, более 400 изобретений, первый человек, награжденный званием Герой Украины.