В Грузии депутаты пришли на заседание парламента с желто-голубыми флажками и шарфами (фото)

С этими флажками и шарфами в сине-желтых цветах пришли на заседание законодательного органа, который работает в городе Кутаиси, депутаты от оппозиции, сообщает Радио Свобода со ссылкой на грузинское агентство «ИнтерпрессНьюс».

Председатель парламента Давит Усупашвили попросил оппозиционных депутатов найти и для него флажок Украины, который он установил вместе с флагами Грузии и Европейского союза на своем рабочем месте.

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Как сообщалось ранее, Грузия и после смены правительства осенью прошлого года и президента в этом месяце остается на пути европейской интеграции и должна на саммите участников инициативы ЕС «Восточное партнерство» в конце этой недели парафировать с Евросоюзом соглашение об ассоциации.

В этом Грузия поддерживает и Украину, которая, как надеялись, на этом саммите было подписать похожее соглашение. Но правительство Украины на прошлой неделе распорядилось остановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС уже на Вильнюсском саммите. Власти Украины заявляют, что теперь хотят подписать это соглашение позже.