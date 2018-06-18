Что будет делать Сергей Жадан, когда «станет старым маразматиком, и получит Шевченковскую премию»

Недавно поэт, прозаик, эссеист и переводчик Сергей Жадан едва ли не в первый раз примерил на себя амплуа ведущего масштабного многодневного международного фестиваля «Арт-поле». Фестиваль, как известно, - это прежде всего романтика и все ее составляющие, а именно: палатки, еда из котелков, алкоголь, и минимум благ цивилизации, потому свой разговор с Сергеем я решила начать именно с бытовых нюансов.

- Бытовых талантов у меня не наблюдается, - сразу предупреждает Жадан, - Разве посуду мыть. Меня это успокаивает и настраивает на творчество. Зато я умею организовать процесс. Это мне от папы передалось. Если нужно что-то сделать, то мой папа всегда все организует, а сам ничего делать не будет. Вот и я официально безработный уже семь лет...

И как живется официальному безработному?

Жизнь учит заниматься разными штуками. Это как пользоваться велосипедом. Если ты катаешься, то должен хоть минимально уметь его ремонтировать.

Что сейчас пишете?

Стихотворения пишу. Прозу думаю осенью начать писать. После «Ворошиловграда» мне показалось, что не нужно слишком часто писать прозу. Спешить некуда, впереди - вечность. Мне не лень, просто, как правило, опыт показывает, что количество обязательно отражается на качестве. Лучше выдержать паузу. Потому пишу сейчас стихотворения. Одно из новых – это такая дискуссия-разговор с Маяковским. У него есть стихотворение об афроамериканце, которое живет на Кубе, и у которого большие сомнения относительно классовой борьбы чернокожих жителей Кубы. Это такой диалог поколений. Я давно начал его писать. И наконец закончил, находясь в Унеже на фестивале, где был ведущим.

В процессе рассказа Сергей достал из наплечника черный стильный блокнот, в котором записал стихотворение. Говорит, в блокноте этом есть все – телефоны, фамилии, стихотворения. Сергей признался, что все созданное пишет в блокнот, потому что преимущественно это происходит в дороге, а затем переписывает в компьютер. «Все по честному – редактирую, черкаю... Вот картинка какая-то и опять стихотворение» - показывает разворот блокнота.

А предыдущий блокнот был с Далай Ламой…

А он закончился. У меня их дома целый набор. Когда-то, когда стану старым маразматиком, и мне дадут Шевченковскую премию и звание заслуженного деятеля искусств, - сдам их все в литмузей.

Поговаривают, осенью на сцене одного из киевских театров по вашему сценарию поставят спектакль...

Спектакль будет называться «гимн демократической молодежи», это фактически первая история из книги «Власник кращого клубу для геїв», но мы с режиссером Юрием Одиноким разработали этот материал. Дополнили, добавили несколько сюжетных линий, ввели несколько персонажей, взяли куски из «Депеш Мода», в частности, историю о преподобном Джонсон-и-Джонсоне. Прописали ему биографию. Он у нас из Австралии. У него было травматическое детство, потому что родители его бросили и он жил с дедушкой на кенгуровой ферме. А поскольку жить приходилось среди кенгуру, он теперь не очень доверяет людям. Его последняя попытка спасти душу и найти себя – это переезд в Украину, но из этого у него ничего не вышло. Вот такой у нас горьковський персонаж, такая трагическая фигура. Лишний человек, как писал Подервянский. Театр планирует поставить все это дело на осень. Теперь репетируют.

А почему не в Харькове? Или у вас с театром плохо?

- В сравнении с другими городами - хорошо. У нас есть харьковский театральный центр, вокруг которого кучкуются около десятка, а то и больше, молодых независимых театров. Это такая большая лаборатория, где много всего происходит, интересного и не очень. Но, по крайней мере, есть какое-то движение, которое имеет своего зрителя. Ежегодно проходит фестиваль негосударственных театров «Курбалесия». Государственные же, стационарные театры, не думаю что сильно отличаются от львовских, скажем...

Харьков – мощный центр культуры, бесспорно. Но кроме того, что есть люди, которые эту культуру продуцируют, должны быть и институты, которые выступали бы продюсерскими центрами этой культуры. С нашей городской властью работать просто западло, а частных структур не так много, они не привыкли работать с актуальными художественными формами.

На «Форум издателей» во Львове что-то новое привезете?

Привезу, не новое, но привезу. Мы с «Фолио» делаем книгу избранных рассказов «Біг Мак та інші історії», а еще одна книга, «Прощання слов’янки» - это все мои стихотворения. А новое – это уже от «Клубу сімейного дозвілля». Делаем сейчас антологию «Письменники про футбол», где 11 литераторов расскажут что-то об этой мужской игре. До презентации мы создаем сборную Украины среди писателей по футболу. 16 сентября состоится первый матч. Сборная Украины будет играть против сборной мира. За нас будут играть Лазуткин, Ушкалов, Фоззи. Хотя хотелось бы и побратимов по пэру постарше на поле вытащить – Андруховича, скажем, или Винничука. Было бы интересно. В целом есть такая идея - в следующем году сделать литературно-футбольный фестиваль. Немцы бы приехали, россияне уже согласились, и поляки или сербы присоединились бы. Это были бы матчи и литературные чтения.

Разговаривала Божена Городницкая

Фото - Татьяны Давиденко