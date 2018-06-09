Игорь Пукшин: Конституционный Суд ошибся, и это слишком серьезно

О критическом уровне предвзятости судебной системы в Украине не говорил только ленивый. Это явление уже вошло в народное творчество, породив афоризмы вроде злого пожелания «чтоб ты искал справедливости в Печерском суде». И винить в такой ситуации власть, которая всегда заинтересована в принятии нужных ей судебных решений, можно лишь отчасти, потому что и судьи своими действиями лишь усиливают такое восприятие. Яркий пример – решение Конституционного Суда Украины о коалиции в парламенте.

При рассмотрении дела о легитимности формирования нового большинства в Верховной Раде Конституционный Суд допустил ряды системных методологических ошибок, которые и определили содержание окончательного решения.

Ошибка первая. Часть 6 статьи 83 действующей Конституции Украины после решения от 17 сентября 2008 года (которым было дано толкование этой статьи Основного Закона) не понесла никаких изменений – ни по содержанию, ни даже по орфографии. Поэтому нет никаких причин для ее повторного толкования. То есть отсутствуют основания для толкования Конституционным Судом этой нормы, поскольку он раньше уже принимал исчерпывающее решение, как ее верно трактовать.

Таким образом, если Суд считает свое первое решение по этому вопросу ошибочным, то нужно юридически урегулировать возможность его пересмотра – путем изменений в законе о КС и изменений его регламента. Такая процедура предусмотрена, например, в соседней России, где Конституционный Суд может пересматривать свои же решения, что, действительно, логично, ведь жизненные обстоятельства меняются порой крайне динамично.

Приведу пример. В свое время Конституционный Суд принял решение о том, что Леонид Кучма имеет право баллотироваться на третий срок. Все понимают, что оно было абсурдным. Так почему бы не предусмотреть возможность пересмотра подобных странных (и с правовой точки зрения, и по соображениям здравого смысла) решений?

Хотя в случае с легитимностью коалиции в ВР даже появление возможности пересматривать прежние решения не смогло бы исправить ситуацию. Потому что по этому делу суд допустил еще несколько существенных ошибок

Ошибка вторая. Конституционный Суд толковал норму Основного Закона, исходя из нормы Регламента Верховной Рады, а не исходя из содержания нормы самой Конституции. Другими словами, Суд не толковал норму Конституции, а просто легализовал норму Регламента на якобы ее соответствии Основному Закону. Хотя здесь стоило бы четко разъяснить примененные в Конституции дефиниции «по результатам выборов», «на основе согласования политических позиций», «большинство народных депутатов». То есть те определения, которые должны раскрыть суть порядка формирования большинства.

Кроме того, указанная статья Основного Закона не регулирует права и обязанности отдельного депутата, на что сейчас обращают особое внимание те, кто пытается представить безукоризненным вердикт КС. Поэтому ссылаться на нее, по меньшей мере, некорректно с юридической точки зрения.

Ошибка третья. Суд должен был учесть, что Регламент, хоть и утвержденный как закон, не может менять норму Конституции. То есть, рассматривая это дело, Суд должен был выйти за пределы представления, или приобщить к нему другие смежные представления по этому вопросу.

Стоит напомнить, что Регламент сам по себе является процедурным нормативным актом, призванным урегулировать деятельность Верховной Рады как одного из институтов власти. И не больше. Разумеется, в нем могут иметь место нормы, которые объективно остались вне прямого конституционного регулирования, то есть те, которые детализируют отдельные аспекты работы парламента. Но эти нормы не могут выходить за рамки, заданные Основным Законом, тем более подменять его нормы.

Как пример – процедура формирования парламентского большинства. Конституция, согласно части 3 статьи 83, четко указывает два основания для формирования коалиции: во-первых, коалицию формируют фракции; во-вторых, число депутатов, которые входят в эти фракции, не может быть меньше 226. В свою очередь, Регламент уже детализирует саму процедуру оформления коалиции. К примеру, через голосование – поднятием рук, вставанием, подпрыгиванием на месте или подписями.

Лично я, как гражданин и как юрист, не являюсь сторонником пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками, которая наделяет фракции большими полномочиями, чем отдельных депутатов. Но есть Конституция, которая установила эту систему, и ее предписаний должны придерживаться все, а, в первую очередь, судьи Конституционного Суда.

Ошибка четвертая. Резолютивная часть решения Конституционного Суда не отвечает мотивировочной, то есть решение не следует из приведенных обоснований. Проще говоря, потеряна причинно-следственная связь.

Это почти то же, если бы человека осудили к лишению свободы на 5 или 10 лет, и в мотивировочной части приговора не указали: за какое преступление, когда оно было совершен, при каких обстоятельствах и тому подобное.

Ошибка пятая. В мотивировочной части Суд ссылается на свои же решения, которые были вынесены до января 2006 года, то есть до вступления в силу изменений в Конституцию Украины. Речь идет о решении от 07.07.1998 года и от 03.12.1998 года, в которых прописывается роль Верховной Рады.

Таким образом, эти решения не только устарели, но и не дают оснований на их основе делать какие-либо выводы при рассмотрении нынешнего вопроса.

Ошибка шестая. По судейской профессиональной лексики, мотивировочная часть решения Конституционного Суда «распадается». Есть набор тезисов, которые между собой логично не связываются, есть смесь абстрактных фраз и оторванное от них итоговое решение.

Такое количество ошибок в одном решении для судейского корпуса высшего уровня, которыми по определению должны быть судьи Конституционного Суда, является «двойкой» всей судебной системе Украины. Другими словами, вирус Печерского суда распространяется и прогрессирует, и противостоять ему, как оказалось, уже не может даже Конституционный Суд. А без независимого и беспристрастного органа, который следит за соблюдением Конституции, перспектива развития Украинского государства как демократического и правового вызывает очень серьезную обеспокоенность.

Игорь Пукшин, юрист