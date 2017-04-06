Аллея героев АТО в Днепре откроется в мае - Резниченко

12 мая в городе Днепр откроется Аллея героев АТО. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Новая Аллея памяти воинов АТО будет расположена в одном из скверов центральной части города недалеко от здания Днепропетровской облгосадминистрации, рядом с Аллеей героев Небесной сотни. Сейчас ведутся подготовительные работы. Родственники и боевые товарищи погибших, депутаты и школьники уже высадили живую изгородь из 180 туй.

«Мемориал будет состоять из четырех стеклянных стел в центре композиции и нескольких поменьше рядом. На больших стелах уже напечатали фотографии, сделанные на передовой. На других досках с обеих сторон изобразят портреты и фамилии погибших из Днепропетровщины. На месте, где будет Мемориал, уже положили четвертую часть покрытия. Продолжается нанесения на стекло фамилий погибших и их фотографий, которые будут установлены накануне открытия Аллеи. Рассчитываем, что примерно 12 мая, после майских праздников, она будет открыта для посещения», - отметил Резниченко.

Аллея героев АТО создается на средства меценатов при поддержке общественных организаций и команды губернатора Днепропетровщины Валентина Резниченко. Каждый, кто хочет внести свой вклад в реконструкцию, может присоединиться и помочь. Увидеть проект будущей Аллеи памяти можно здесь.