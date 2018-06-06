События года – версия читателей УНИАН

Итак, одним из топ-событий уходящего годастала победа Джамалы на Евровидении-2016, несмотря на то, что букмекеры (которые ошибаются крайне редко), отдавали победу России. Украинская певица с песней «1944», в которой рассказывается о трагедии крымско-татарского народа, в драматическом состязании смогла обойти своего основного конкурента за право привезти проведение конкурса в следующем году на Родину – Сергея Лазарева.

Уверен, в этот момент каждый украинец почувствовал себя немножко более счастливым.

Еще одним крупным событием весны 2016 года, за которым следила вся Украина, стало и освобождение взятой в плен российско-террористическими войсками украинской летчицы Надежды Савченко. История с ее пленением, вывозом в Россию и организацией судилища за якобы убийство российских журналистов тянулась еще с 2014 года. В конце концов, российские власти, убедившись, что от ее пленения они получили больше геморроя, чем дивидендов, приняли решение обменять Савченко на взятых на Донбассе в плен российских грушников Ерофеева и Александрова. Этот обмен, кстати, стал еще одним бесспорным доказательством того, что войну против Украины на Донбассе ведут не шахтеры и трактористы, защищающие свой очаг от «кровавой киевской хунты», а регулярные российские войска. Впрочем, в истории с Савченко можно провести некоторые параллели со сказкой, в которой после полуночи прекрасная принцесса превращается в золушку, а ее карета – в тыкву. Мягко говоря, неоднозначное поведение Савченко и ее заявления после освобождения заставили многих иначе взглянуть на «героя Украины» и заподозрить если не в работе на московских кураторов, то, как минимум, в неадекватности.

Топ-темой уходящего года стала и серия прокатившихся по Европе терактов, устроенных исламистами. Теракты в безопасном ЕС, в традиционно спокойных островках стабильности и благополучия на мировой карте, шокировали украинцев даже в условиях кровопролития на Донбассе. Открыл этот печальный «сезон» Брюссель, где в марте произошла целая серия терактов – сначала два взрыва разнесли в щепки кафе и одну из зон регистрации в аэропорту, после чего прогремел взрыв на одной из центральных станций метро. Следующей жертвой стала пафосная и сонная Ницца, где в толпу людей на набережной во время празднования Дня взятия Бастилии въехал управляемый террористом грузовик. После этой жестокой и бессмысленной бойни террористы, прикрывающиеся именем Аллаха, решили, что грузовик – их новое оружие в войне со здравым смыслом и невинными людьми, и следующую кровавую акцию устроили уже в Берлине – по той же схеме, что и в Ницце. В скопление людей, собравшихся на рождественской ярмарке, въехал грузовик, управляемый террористом, который предварительно застрелил настоящего водителя фуры.

В общей сложности жертвами этих терактов стали более 130 человек, среди которых – десятки детей, счет пострадавших перевалил за отметку в 500 человек. Во всех случаях ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».

Считается, что эта серия терактов усилила в Европе крен в сторону правых и крайне правых политических сил, выступающих за ужесточение миграционного законодательства и вообще скептически относящихся к евроинтеграционным чаяниям таких стран, как Украина. И если раньше наши «европейские друзья» еще имели желание и возможность оказывать нам поддержку, то сейчас времена изменились, и им уже не до украинских проблем – приходится учитывать поменявшиеся настроения своих собственных избирателей.

Также, на протяжении всего года страна с увлечением следила за развитием депрессивной трагикомедии «Безвиз для Украины». Сколько раз Порошенко клялся, что отмена виз – уже на пороге, но этот год сложился для Украины неудачно.

То ли из-за усиления евроскептиков и вступлением ключевых стран Европы в предвыборный период, когда с такими шагами лучше повременить, то ли из-за происков России, то ли из-за наших собственных «решительных» реформ и «бескомпромиссной» борьбы с коррупцией и бедностью – как бы то ни было, безвиза в этом году не будет, и есть большие сомнения, наступит ли он в году приходящем. Интрига здесь сохраняется только в одном – скажет ли Порошенко в очередной раз о безвизе в своем новогоднем обращении к украинцам или он уже понял, что по некоторым темам лучше молчать.

Еще одной долгоиграющей историей, вызывавшей неизменный интерес украинцев, стали похождения бравых путинских вояк, отправившихся нести «добро и счастье» в Сирию, и результаты этой авантюры, которые не заставили себя долго ждать. Как мы все помним, войну в Сирии путинский режим оправдывал необходимостью борьбы с терроризмом на дальних подступах. На самом деле Россия ввязалась в чужую гражданскую войну на стороне одного из противников (которого, как и прочих друзей Кремля, сложно заподозрить в таких грехах, как приверженность идеям демократии, защите прав человека и гуманизме), а борьба с терроризмом и ИГИЛ оказалась просто чушью, которую вливали в головы россиянам и всему миру с экранов зомбоящиков.

Последствия участия в чужой гражданской войне с неизбирательными бомбардировками и уничтожением гражданского населения (о котором россиянам не говорят) не заставили себя долго ждать. Взорванный еще в конце 2015 года египетский авиалайнер с двумя сотнями россиян на борту, сбитый Турцией бомбардировщик Су-24, [предположительно] рухнувший на днях Ту-154, десятки официально погибших в Сирии российских военных (а неофициально – быть может и сотни), два угробленных истребителя с парохода под названием «авианосец «Адмирал Кузнецов»» - далеко не полный список потерь. Такая себе «борьба на дальних подступах»... Надеюсь, когда-нибудь и до жителей РФ дойдет, что засидевшийся в Кремле маньяк ведет их страну к катастрофе, правда, объективно – надежда мала.

Кроме приключений русских в Сирии, следили читатели и за уничтожением адептов «Русского мира» на Донбассе, ставших ненужными своим кураторам на данном этапе агрессии против Украины. Сначала на тот свет отправился известный сепаратист и главарь печально известной харьковской пророссийской организации «Оплот» Евгений Жилин, которого из самой Москвы депортировали на тот свет его же подельники по отмыванию денег, направляемых на укрепление «русских скреп» на Донбассе. Вслед за ним прямиком в ад на взорванном лифте отбыл былинный российский герой и просто смешной клоун-маньяк «Моторола», хваставшийся в свое время тем, как он лично расстреливал пленных украинских солдат. В общем, славный дивный «Русский мир» продолжает пожирать свое отродье. Уверен, вслед за Мозговым, Безлером, Дремовым, Жилиным и Моторолой готовить «русскую весну» в преисподней отправятся и остальные их коллеги по убийствам и мародерству, при этом,приз «зрительских симпатий» здесь уверенно получает подельник «Моторолы» – «Гиви», неоправданно долго задерживающийся на этой земле.

Тем временем, внимание украинских читателей перенеслось на международную арену, где за схваткой между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом за пост президента влиятельнейшей страны планеты наши читатели следили вместе со всем миром. Несмотря на прогнозы большинства аналитиков, экспертов, журналистов и политологов победу одержал плохо вписывающийся в стандартный образ представителя американского политического истеблишмента эксцентричный Дональд Трамп.

В связи с его победой стоит признать полный провал работы наших дипломатов и политиков на этом направлении, которые не удосужились «разложить яйца в разные корзины», и «топили» только за Хиллари Клинтон, не забывая при этом поливать помоями Трампа. Как теперь налаживать отношения с новой администрацией в США – никто не знает. Особенно забавно было наблюдать за реакцией наших недальновидных политиков, которые после победы «неправильного» кандидата бросились дружно затирать свои старые посты в социальных сетях, где высмеивался или критиковался президент Дональд.

Также в этом году всю Украину шокировала мутная история с полицейской перестрелкой под Киевом, в которой погибло сразу пять правоохранителей – показавшая, что в рядах нашей новой реформированной полиции что-то идет не так.

Согласно официальной версии, история приключилась следующая: группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ждали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал сыщиков, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, результат – пять погибших полицейских.

Если вывести за скобки саму гибель сразу пятерых сотрудников правоохранительных органов, тревожит следующее – в этой истории вопросов на порядок больше, чем ответов. Утверждать можно одно – в официальную версию произошедшего не верит практически никто, и правду о том, что действительно произошло в Княжичах, думаю, в ближайшее время мы так и не узнаем.

Еще одним крупным событием уходящего года стало обнародование деклараций слуг народа. Вот это действительно стало настоящим откровением и потрясением для страны. Согласно результатам опроса, проведенном УНИАН, больше всего украинцев в 2016 году поразили именно миллионы налички, показанные в электронных декларациях чиновников. Это и неудивительно. Одно дело – просто знать о вороватости нашей чиновничьей армии, а другое – четко ассоциировать конкретные миллионы, дома и автопарки с конкретными фамилиями, которые украинцы каждый день видят и слышат в СМИ. Но больше всего в этой истории возмутило банальное жлобство отдельных особей, которые, имея на руках десятки миллионов, не брезговали клянчить у государства материальную помощь в размере 20 тысяч гривень или брать деньги на квартиру.

Сами же формат сбережений – наличкой дома под подушкой – наталкивают на мысль, что, или в банковскую систему Украины верит только лишь глава НБУ Гонтарева, или наши избранники все, как один, сидят на чемоданах в ожидании грандиозного шухера.

Кстати, о банковской системе. Еще с начала года в стране муссировались слухи о грядущей национализации «ПриватБанка». Неудивительно, что читатели, переживая за свой кошелек, внимательно следили за возней, развернувшейся вокруг этой истории. Еще за несколько дней до официального объявления о национализации, которое было сделано под покровом ночи в выходной день, около банкоматов можно было увидеть непривычные скопления людей. Ну, а утро понедельника уже вся страна встретила в очередях к банкоматам и кассам «Привата». В этой ситуации хочется только в равной степени поблагодарить как экс-владельцев и менеджмент банка, так и власти – за достаточно спокойную и почти не заметную для клиентов передачу бразд правления огромной финансовой махины.

Ну, и, напоследок, не могу удержаться от поощрения тех, кто дочитал сей текст до конца и не рассказать о самых забавных событиях уходящего года из любимой и милой нашему сердцу рубрики «Курьезы».

Одним из самых популярных материалов рубрики оказалась новость о бравом российском генерале, оторвавшем на глазах у самого Путина ручку двери нового российского суперджипа, конечно же, «не имеющего аналогов в мире». Путин сказал ему «молодец» и с тех пор генерала больше не видели. Не знаю, расстреляли, может, чтобы не мучился, или на «авианосец «Кузнецов»» служить отправили…

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Радовал наших читателей и народный депутат Добкин-младший. Нардепа Дмитрия регулярно «штырит» от чего-то, судя по всему, серьезного и тяжелого. Как-то раз Дмитрий славно потрудился в Раде и так устал, что решил срочно обсудить с турагентом поездку в теплые края за 135 тысяч евро. Воодушевленный прекрасными перспективами «законодатель», видимо, решил не дожидаться самолета, здраво рассудив, что «отъехать» прямо из опостылевшего зала Верховной Рады можно за соседней колонной, где он и принял неустановленное вещество, запив его водой из бутылки. Что было дальше, описать можно этим замечательным коубом:

Ну, а счастливчиком года можно смело назвать молодую игуану, спасшуюся от сотен злобный и голодных змей. Ее эпический забег не оставит равнодушным никого.

С праздниками вас, дорогие читатели! Хороших вам новостей в новом, 2017 году!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН