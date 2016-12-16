"Алеппо - более важная тема": Путин прокомментировал бегство российских военных из Пальмиры

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

«Все, что происходит в Пальмире, - это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями и Россией», - сказал Путин.

«Я уже много раз говорил о том, что для того, чтобы быть эффективными в борьбе с террористами, нужно объединять усилия», - добавил президент РФ.

Он заявил, что «вопрос Пальмиры – чисто символический, что касается военно-политического значения, Алеппо более важная тема».

Путин подчеркнул, что в Алеппо сейчас происходит то, о чем достигнуты договоренности с Турцией.

«Мы договорились о том, что Турция оказывает всяческое содействие в выводе тех боевиков, которые будут готовы сложить в Алеппо оружие, прежде всего, для сохранения жизни мирных граждан», - сказал Путин.

«Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после безусловно успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные», - заявил Путин.

Читайте такжеПобег из Пальмиры: "орлы" Путина и Асада оставили исправную технику, в том числе "модные" БПМ-97 (видео)

По его словам, следующий этап - достижение договоренности о прекращении огня на всей территории Сирии.

Как сообщалось, 10 декабря боевики «Исламского государства» вновь вошли в Пальмиру после того, как сирийские вооруженные силы оставили город. Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими войсками. До этого боевики ИГ удерживали Пальмиру в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники старины.

12 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США не хотят реально сотрудничать с Россией по Сирии, а такое взаимодействие позволило бы избежать контратак террористов, как в Пальмире.

Читайте такжеВ Кремле жалуются, что изгнаны из Ирака исламисты мешают им спасать Асада в Сирии

Также 12 декабря министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро осудил Россию за «постоянную ложь» о сирийском конфликте.

«С одной стороны, (в Москве) говорят: мы будем вести переговоры и договоримся о прекращении огня, а с другой - что будем продолжать войну, и это - тотальная война, чтобы сохранить режим Башара Асада и взять Алеппо, но какой ценой?» - заявил глава французской дипломатии.

По его словам, Москва утверждает, что борется с терроризмом, но концентрируется на Алеппо, в то время как группировка "Исламское государство" снова захватила Пальмиру.