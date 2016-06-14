Под Киевом приземлился самолет, забиравший из Украины российских ГРУшников

Воздушное судно относится к специальному летному отряду "Россия", занимающегося перевозкой первых должностных лиц РФ, а также руководителей ФСБ, сообщает ТСН.uа.

Также есть информация, что в 10:00 в Москву из аэропорта "Жуляны" вылетел украинский борт.

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Как сообщал УНИАН, о возможном обмене украинских политзаключенных в РФ украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, сообщила газета "Зеркало недели", ссылаясь на источник в АП Украины.

По информации издания, возвращение украинцев на Родину должно состояться во вторник, 14 июня, в первой половине дня. Напомним, 29 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил о предварительных договоренностях с Кремлем об освобождении Солошенко и Афанасьева.

Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме. 73-летнего Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.