Следствие на 90% уверено, что на борту российского лайнера в Египте взорвалась бомба – Reuters

Эксперты комиссии, расследующие крушение российского лайнера А321, на 90% уверены, что посторонний звук в конце записи черного ящика - это звук взрывающейся бомбы, сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

"Показания и анализы звука на записи черного ящика указывают на то, что это была бомба. Мы на 90 процентов уверены, что это была бомба", - сказал представитель комиссии Египта по расследованию катастрофы, попросивший не называть его имени.

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Вместе с тем, он отказался обсуждать остальные 10%: "Я не могу обсуждать это сейчас".

Ранее "Коммерсантъ" соообщил, что египетские эксперты подтвердили взрыв бомбы на борту A321. "Квалификация" синайских боевиков позволяет им создать и грамотно заложить бомбу на борт самолета. Версию о взрыве бомбы на борту A321 анонимно подтвердили судебно-медицинские эксперты из Египта, которые обследовали тела жертв катастрофы.

По их словам, анализ повреждений, в частности разделение многих тел на фрагменты, свидетельствовал о том, что некоторые пассажиры рейса погибли еще в воздухе от минно-взрывных травм.

Напомним, в ночь на четверг СМИ распространили информацию, что разведка США узнала о бомбе на борту А321 благодаря перехвату данных. Предположительно бомбу заложили сторонники "Исламского государства" или связанных с ним группировок. Тем не менее, посол Российской Федерации в Египте отрицает теракт на борту А321. Отметим, расшифровка бортовых самописцев А321 не помогла установить причину крушения. В течение двадцати минут полета все системы самолета работали в штатном режиме.

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Затем произошло событие, повлекшее за собой одномоментное отключение фиксации всех параметров работы систем А321. Пассажирский лайнер российской компании "Когалымавиа", который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение через 23 минуты после вылета на севере египетского полуострова Синай. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них было 25 детей.