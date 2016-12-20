"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

Об этом передает BBC со ссылкой на сообщение связанного с ИГ агентства Amaq.

Полиция Берлина уже отпустила единственного задержанного по подозрению в причастности к теракту из-за отсутствия улик.

Напомним, 19 декабря, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой.

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В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали. Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.

Канцлер ФРГ назвала трагедию в Берлине терактом, который был совершен беженцем.