"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
21:43, 20 декабря 2016Мир
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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине, жертвами которого стали 12 человек.
Трагедия в Берлине / REUTERS
Об этом передает BBC со ссылкой на сообщение связанного с ИГ агентства Amaq.
Полиция Берлина уже отпустила единственного задержанного по подозрению в причастности к теракту из-за отсутствия улик.
Напомним, 19 декабря, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой.
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В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали. Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.
Канцлер ФРГ назвала трагедию в Берлине терактом, который был совершен беженцем.
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