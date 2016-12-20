"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

21:43, 20 декабря 2016
Мир
1602

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине, жертвами которого стали 12 человек.

Трагедия в Берлине / REUTERS

Об этом передает BBC со ссылкой на сообщение связанного с ИГ агентства Amaq.

Полиция Берлина уже отпустила единственного задержанного по подозрению в причастности к теракту из-за отсутствия улик.

Напомним, 19 декабря, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой.

Читайте такжеТеррор на ярмарке в Берлине: среди погибших и пострадавших украинцев нет - посол

В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали. Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.

Канцлер ФРГ назвала трагедию в Берлине терактом, который был совершен беженцем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Теракт в Берлине
Теги: #ИГИЛ#теракт#Берлин