Савченко заговорила об уважении к главарям "Л/ДНР", назвала их "измученными войной людьми"

Об этом из Берлина на своей странице в Facebook написала корреспондент ТСН.

"Увидела загнанных, измученных войной людей, которые больше не хотят воевать, умных, трезвых, которые заслуживают моего уважения", - высказалась Савченко о боевиках во время выступления в "Музее Берлинской стены" в Германии.

Читайте такжеВ "ДНР" назвали Савченко "преступницей", но готовы с ней разговаривать по обмену пленных

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.

Ранее Савченко также заявляла, что лидеры террористов на Донбассе Александр Захарченко и Игорь Плотницкий не являются террористами.