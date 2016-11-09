"Америка, когда ты сошла с ума?": украинские политики и эксперты прокомментировали победу Трампа на выборах в США

На победу скандального Трампа уже отреагировали украинские эксперты и политики.

Так, заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что Украина будет сотрудничать с Дональдом Трампом. "Будем работать с Трампом", - подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду, что он продолжит курс поддержки Украины. "Поздравляю американцев с избранием нового главы государства, а новоизбранного президента США с победой на выборах. Хочу пожелать американскому народу успеха и процветания, и надеюсь на то, что новая Администрация продолжит курс поддержки Украины", - написал Гройсман.

А заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед заседанием Кабинета министров в среду заявил, что ведомство считает важным индикатором двусторонних отношений дальнейшие назначения в Администрации нового президента, включая должности государственного секретаря, секретаря по безопасности и национального советника по вопросам безопасности.

"Надо понять, каким образом это (избрание Трампа - УНИАН) повлияет (на двусторонние отношения - УНИАН). Но мы надеемся на много стабилизирующих факторов, которые есть не только в американском обществе, но и вообще в истеблишменте. И заявления, которые делались, я думаю, они делались ради (предвыборной) кампании. Очень важный индикатор, кто будет избран государственным секретарем, секретарем по безопасности, национальным советником по вопросам безопасности. Эти вещи будут важны как индикатор", - отметил он.

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Кроме того, бывший спикер МИД Василий Филипчук подчеркнул, что теперь мы должны жить в новых геополитических реалиях. "Изменились сами Соединенные Штаты. Результаты голосования - это протянутый средний палец где-то из глубин штата Колорадо старой американской элите, которая зарвалась в своем монопольном использовании власти в самой мощной стране мира. Так же, как это было с Брекзитом, вчерашнее голосование было "за", а "против", - убежден он.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выразил надежду, что "все реверансы кандидата в президенты Трампа в сторону Путина - это было не более, чем предвыборная риторика".

А нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко убежден, что победа Дональда Трампа не поможет Путину и дальше вести свою агрессивную политику относительно Украины и других стран. "Несмотря на то, что Трамп стал президентом США, его политика в отношении агрессивных действий России не сможет быть изменена одномоментно, поскольку американская Конституция и политическая традиция не дает возможность президенту быть самодуром", - говорится в его сообщении.

Депутат Виктор Чумак считает, что "на каждого Трампа всегда найдется свой МакКейн". Также он написал: "Боже, храни Америку, а нам свое делать".

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что победа Трампа - это шанс очиститься от иллюзий, провести коррекцию внешней и внутренней политики, стать мудрее и сильнее, и главное - "отойти от иллюзий, что за нас кто-то решит наши проблемы, мы сами должны их решать".

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А вот пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, наверное, была поражена результатами выборов в США, поскольку написала: "Америка, когда ты сошла с ума?"

А вот нардеп Мустафа Найем провел параллели между Трампом и Януковичем-беглецом: "Страна, которая пережила Виктора Януковича, переживет и Дональда Трампа. Если что, можем поделиться опытом".

Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе считает, что Дональд Трамп, "грубо говоря, кнутом выпорол всех "святых коров" американской политики".

А вот депутат Игорь Луценко увидел положительные перспективы для Украины избрания Трампа президентом США: "В случае избрания Дональда Трампа президентом США вопрос предоставления летального оружия в пользу Украины может быть разблокирован и, вероятно, будет предложен вариант продажи оружия с отсрочкой платежей".

Народный депутат Виктория Сюмар, комментируя результаты выборов в Америке, посоветовала украинцам "надеяться только на свои силы и не ждать помощи от иностранных партнеров".

В свою очередь политолог Юрий Палийчук в своем сообщении раскритиковал не Трампа, а украинцев: "Это не Штаты сошли с ума. Это вы с ума сошли".