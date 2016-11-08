Кадры эпичного спасения игуаны от десятков огромных змей стали интернет-хитом (видео)

Видео опубликовали многие СМИ, а пользователи в соцсетях с трудом верят, что это не монтаж.

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Сообщается, что ролик был снят на Галапагосских островах, где обитает множество морских игуан (Amblyrhynchus cristatus).

Планируя провести съемки на острове Фернандина, который входит в состав Галапагосского архипелага, журналисты программы BBC Planet Earth полагали, что это будет обычный рассказ о редких пресмыкающихся. Однако им удалось также увидеть, как они борются за свою жизнь.

На видео показана коллективная охота естественных врагов морских игуан, эндемичного вида полозов. Они подкарауливают малышей и пытаются задушить их, но те не уступают хищникам в скорости и способны спастись.

Кроме того, сегодня на канале ВВС Planet Earth II в Youtube появилось видео о "бэкстейдже" съемок. На нем игуане повезло меньше.