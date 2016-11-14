Коломойский ответил Саакашвили на заявления о "Приватбанке": бред сумасшедшего

Бизнесмен Игорь Коломойский в эксклюзивном комментарии LB.ua прокомментировал слова экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о договоренности украинской власти с МВФ относительно национализации "Приватбанка".

"Относительно тайного соглашений с МВФ я ничего не знаю - на то оно и тайное. Впрочем, при современных уровнях "секретности" в нашей стране всем все становится известно достаточно быстро, так что, думаю, это - очередное вранье. Что до сказанного Саакашвили, скажу коротко: бред сумасшедшего. Если этот космонавт считает, что в современном мире можно запросто куда-то вывести миллиарды и об этом никто не узнает, значит он спустился к нам не из Грузии, а из космоса. Вот с такими познаниями, с таким пониманием жизни, он полтора года руководил Одессой. Доруководился", - отметил Коломойский.

"И вдогонку, хочу дать ему полезный совет. Дорогой Михаил, не отвлекайся на "Приват", на Коломойского, лучше займись собой и расскажи, что ты делал в Одессе полтора года, дай отчет", - резюмировал бизнесмен.

Напомним, в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" Михаил Саакашвили заявил, что - по тайной договоренности с МВФ - украинская власть должна национализировать "Приватбанк" Коломойского, на что якобы заложены в бюджет 7,6% ВВП. Такая норма, по мнению Саакашвили, необходима из-за того, что из банка выведены средства в офшоры и вклады населения сегодня не покрываются деньгами.