Химия в бутылочке и поездка в Нарнию: самые прикольные фотожабы и коубы о "радостях" Добкина-младшего в Раде

Напомним, прочитав сообщение о туре за 135 тысяч евро,Добкин на радостях спрятался за колонной и выпил воды, вероятно, запив что-то. После этого народный избранник вел себя нервно, как в состоянии наркотического опьянения.

Такое любопытное событие не осталось незамеченным и вызвало бурное обсуждение в соцсетях - как о туре за баснословную цену, так и о характере вещества, которое мог употребить народный депутат. А вместе с тем, как видим, - и волну народного творчества на эту тему.