Химия в бутылочке и поездка в Нарнию: самые прикольные фотожабы и коубы о "радостях" Добкина-младшего в Раде
15:05, 03 ноября 2016Курьёзы
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УНИАН подобрал самые интересные фотожабы и коубы на тему странного поведения народного депутата Дмитрия Добкина во время заседания ВР 1 ноября.
Напомним, прочитав сообщение о туре за 135 тысяч евро,Добкин на радостях спрятался за колонной и выпил воды, вероятно, запив что-то. После этого народный избранник вел себя нервно, как в состоянии наркотического опьянения.
Такое любопытное событие не осталось незамеченным и вызвало бурное обсуждение в соцсетях - как о туре за баснословную цену, так и о характере вещества, которое мог употребить народный депутат. А вместе с тем, как видим, - и волну народного творчества на эту тему.
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