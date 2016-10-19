В "ДНР" начался конфликт между Захарченко и "Гиви", последнего может постигнуть судьба "Моторолы" - ИС

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Такое ухудшение отношений вызвано постоянными попытками "Гиви" опротестовывать или саботировать приказы руководства "ДНР" относительно действий возглавляемого им бандформирования.

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"Одновременно Захарченко раздражает тот факт, что командир "Сомали", саботируя его приказы, явно демонстрирует лояльность российским "кураторам", - говорится в сообщении Тымчука.

Так, по его словам, последним поводом для конфликта стал отказ "Гиви" выполнять приказ Захарченко о передислокации тренировочного лагеря "Сомали" с территории бывшей средней школы в н.п. Макеевка.

Кроме того, в самом бандформировании "Сомали", боевые подразделения которого в данный момент выполняют "боевые задачи" в районе Авдеевки, сложилась крайне негативная морально-психологическая ситуация, что усиливает позиции Захарченко в конфликте с "Гиви".

"После ликвидации "Моторолы" сами боевики из состава "Сомали" не исключают, что подобная участь в ближайшее время ждет и их командира", - подытожил Тымчук.