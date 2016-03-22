Серия терактов в Брюсселе: все подробности (фоторепортаж, видео)
Сегодня Бельгию всколыхнула серия терактов.
Взрывы в аэропорту Брюсселя
Первый теракт произошел в аэропорту Брюсселя, где прогремели сразу два взрыва.
Телеканал Sky News сообщил о том, что взрыв произошел в зоне регистрации на рейсы у стойки компании American Airlines.
По предварительным подсчетам, в результате взрыва погибли 14 человек, еще около 25 получили ранения.
#BREAKING: Two loud explosions at #Zaventem airport in #Brusselspic.twitter.com/JFw9RGLjnh— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 22, 2016
Бельгийская полиция подтвердила по меньшей мере одного погибшего в результате двойного взрыва в аэропорту в Завентеме, который прогремел сегодня в зале отправления около 8 часов утра.
Сейчас движение общественного транспорта возле Брюссельского аэропорта приостановлено полицией.
Пассажиров из здания аэропорта эвакуировали. На месте взрыва работают спасательные службы.
Кроме того, бельгийские СМИ сообщают о выстрелах в зале вылета аэропорта Брюсселя. Также стало известно, что нападающие с оружием разговаривали и кричали на арабском языке.
Теракты в метро
В Брюсселе после серии терактов в аэропорту произошел третий взрыв, на этот раз в метро.
Взрыв произошел в Брюсселе на одной из центральных станций метро - Мальбек, движение на ветке перекрыли. Станция расположена в 400 метрах от здания Berlaymont, места Европейской комиссии.
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По данным RTBF, в результате взрыва ранен минимум один человек.
Fumée métro maelbeeck #bruxelles@RTBFinfopic.twitter.com/YVRVh2wwXa— JF (@jfbxl) March 22, 2016
Затем на станции метро Площадь Шумана произошел взрыв. "Взрывы произошли на станциях метро Площадь Шумана, где расположены европейские институты и Мальбек, где живут эмигранты и где был несколько дней назад арестован организатор взрывов в Париже", — сообщает телеканал Euronews.
Military evacuating people and securing Brussels metro after new attack #vrtnieuwspic.twitter.com/xr0m45aS36— Tom Van de Weghe (@tomvandeweghe) March 22, 2016
По состоянию на 11:20 СМИ сообщают, что в результате взрыва на станции метро Маальбек в Брюсселе погибли 10 человек.
Сейчас все станции метро в Брюсселе прекратили работу.
Внимание! Фотография содержит сцены смерти.
По последним данным, из-за терактов в метро погибли 15 человек, еще 55 получили ранения.
После серии терактов в Бельгии объявлен четвертый - самый высокий - уровень террористической угрозы.
При таком уровне угрозы обычно прекращают работу общественного транспорта, а люди должны избегать массовых мероприятий.
Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракты в бельгийской столице.
BREAKING: #ISIS claims responsibility for the #BrusselsAttacks which claimed the lives of 28 & injured dozens others pic.twitter.com/iiwnLHuBSP— Israel News Flash (@ILNewsFlash) March 22, 2016