Серия терактов в Брюсселе: все подробности (фоторепортаж, видео)

Бельгийская полиция подтвердила по меньшей мере одного погибшего в результате двойного взрыва в аэропорту в Завентеме, который прогремел сегодня в зале отправления около 8 часов утра.

Сейчас движение общественного транспорта возле Брюссельского аэропорта приостановлено полицией.

Пассажиров из здания аэропорта эвакуировали. На месте взрыва работают спасательные службы.

Кроме того, бельгийские СМИ сообщают о выстрелах в зале вылета аэропорта Брюсселя. Также стало известно, что нападающие с оружием разговаривали и кричали на арабском языке.

Теракты в метро

В Брюсселе после серии терактов в аэропорту произошел третий взрыв, на этот раз в метро.

Взрыв произошел в Брюсселе на одной из центральных станций метро - Мальбек, движение на ветке перекрыли. Станция расположена в 400 метрах от здания Berlaymont, места Европейской комиссии.

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По данным RTBF, в результате взрыва ранен минимум один человек.

Затем на станции метро Площадь Шумана произошел взрыв. "Взрывы произошли на станциях метро Площадь Шумана, где расположены европейские институты и Мальбек, где живут эмигранты и где был несколько дней назад арестован организатор взрывов в Париже", — сообщает телеканал Euronews.