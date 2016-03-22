Серия терактов в Брюсселе: все подробности (фоторепортаж, видео)

14:34, 22 марта 2016
Мир
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Сегодня Бельгию всколыхнула серия терактов.

twitter.com/sven_vdb

Взрывы в аэропорту Брюсселя

Первый теракт произошел в аэропорту Брюсселя, где прогремели сразу два взрыва.

Телеканал Sky News сообщил о том, что взрыв произошел в зоне регистрации на рейсы у стойки компании American Airlines.

twitter.com/wardmarkey
взрыв, Брюссель, аэропорт / rtbf.be

По предварительным подсчетам, в результате взрыва погибли 14 человек, еще около 25 получили ранения.

Бельгийская полиция подтвердила по меньшей мере одного погибшего в результате двойного взрыва в аэропорту в Завентеме, который прогремел сегодня в зале отправления около 8 часов утра.

Сейчас движение общественного транспорта возле Брюссельского аэропорта приостановлено полицией.

Пассажиров из здания аэропорта эвакуировали. На месте взрыва работают спасательные службы.

аэропорт, Брюссель, взрыв / twitter.com/XHNews

Кроме того, бельгийские СМИ сообщают о выстрелах в зале вылета аэропорта Брюсселя. Также стало известно, что нападающие с оружием разговаривали и кричали на арабском языке.

Теракты в метро

В Брюсселе после серии терактов в аэропорту произошел третий взрыв, на этот раз в метро.

rtbf.be

Взрыв произошел в Брюсселе на одной из центральных станций метро - Мальбек, движение на ветке перекрыли. Станция расположена в 400 метрах от здания Berlaymont, места Европейской комиссии.

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По данным RTBF, в результате взрыва ранен минимум один человек.

Затем на станции метро Площадь Шумана произошел взрыв. "Взрывы произошли на станциях метро Площадь Шумана, где расположены европейские институты и Мальбек, где живут эмигранты и где был несколько дней назад арестован организатор взрывов в Париже", — сообщает телеканал Euronews.

@evanlamos

По состоянию на 11:20 СМИ сообщают, что в результате взрыва на станции метро Маальбек в Брюсселе погибли 10 человек

Сейчас все станции метро в Брюсселе прекратили работу.

Внимание! Фотография содержит сцены смерти.

Из-за взрыва в брюссельском метро погибли 10 человек / @alxdm

По последним данным, из-за терактов в метро погибли 15 человек, еще 55 получили ранения.

После серии терактов в Бельгии объявлен четвертый - самый высокий - уровень террористической угрозы.

При таком уровне угрозы обычно прекращают работу общественного транспорта, а люди должны избегать массовых мероприятий.

Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракты в бельгийской столице.

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