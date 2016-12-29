СМИ узнали о сообщении, которое "берлинский террорист" отправил сообщнику до нападения на ярмарку

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Брат, все идет по плану, как того хочет бог. Я в машине. Молись обо мне, брат", - сказано в сообщении.

Пока не ясно предназначалось ли это сообщение человеку, который был арестован. 40-летнего выходца из Туниса задержали в минувшую среду по подозрению в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря. Жертвами наезда грузовика на толпу стали 12 человек.

В прокуратуре считают, что новый подозреваемый поддерживал связь с 24-летним Анисом Амри.

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Также сообщается, что по данным германских средств массовой информации, автоматическая тормозная система, сработавшая в грузовике, который использовался для нападения на берлинскую рождественскую ярмарку, позволила спасти от гибели многих посетителей мероприятия.

Как отмечается, система сработала после удара о первый же ларек на рынке.

Как известно, по подозрению в совершении преступления полиция объявила в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

Ему удалось скрыться от немецкой полиции и выехать в Италию, но там он был обнаружен и убит в перестрелке. Отпечатки пальцев Амри оказались идентичны отпечаткам, оставленным на руле грузовика.

24 декабря службы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри и двух других подозреваемых.

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Позже полиция Германии официально подтвердила гибель гражданина Украины во время теракта.