Савченко объявила голодовку: требует освободить украинцев из плена

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Я испробовала много методов бороться за ребят, как боролся за меня мир. Теперь буду бороться за них так, как боролась за себя я. Одним из механизмов ускорения моего освобождения был протест голодом на бездействие украинской власти», - подчеркнула Савченко.

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«С сегодняшнего дня я снова объявляю голодовку из-за бездействия провластных всего мира для освобождения украинцев из плена. Голодовка продлится до дня положительного результата», - добавила Савченко.

«Все бывшие пленные, с которыми я говорила, говорили мне: ты все правильно делаешь, никого не слушай, говори с самим чертом, чтобы вытащить наших. Однако те депутаты, которые не знают, что такое плен, называют меня агентом Кремля и рассказывают, что мне там легко жилось. С удовольствием поделилась бы с ними своей судьбой. Благодаря таким PR-уродам у нас обмен военнопленных и возвращение политзаключенных из России не происходит. Потому что когда дело обмена перевели в политическую плоскость, то политики стали драться за собственные политические дивиденды и прославлять себя за счет пленных больше, чем переживать за самих пленных», - заявила Савенко.

При этом она отметила, что «пиариться всем было легко, только на мне, пока я сидела».

«Я предлагала президенту Украины реальные действия для результата обмена военнопленными: надо начать отдавать людей первыми. Но в плену не сидят дети Петра Алексеевича, а на ваших детей ему плевать. Потому что каждый должен бороться за своего, как за меня боролись моя сестра и моя мать. Выходите на Банковую, требуйте встречи и отчета от президента Украины как гаранта Конституции и прав и свобод человека, как от главнокомандующего, который посылал на смерть ваших детей, а не своих собственных», – подчеркнула Савченко.