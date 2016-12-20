Полиция Берлина задержала не того человека, террорист все еще на свободе – Die Welt

Об этом со ссылкой на источники сообщает Die Welt.

"У нас не тот человек", – заявили в берлинской полиции. По словам правоохранителей, виновник все еще вооружен и может совершить новые нападения.

Силовые органы немецкой столицы были проинформированы об этом.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 19 декабря, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой. В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.

Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.

Канцлер ФРГ назвала трагедию в Берлине терактом, который был совершен беженцем.