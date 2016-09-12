Количество украинцев, подозреваемых в организации нелегальной миграции в ЕС, выросло в 2,5 раза

Об этом говорится в статистике относительно нелегальной миграции, которую обнародовал Europol, передает Европейская правда.

Правоохранители отмечают, что в 2016 году обвинения в нелегальной контрабанде мигрантами было выдвинуто 149 гражданам Украины.

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Больше всего обвинений выдвинуто гражданам Турции – 423 лицам (на 295.3% больше, чем в прошлом году).

На втором месте сирийцы - 364 человека.

Румыны, которым было предъявлено больше всего обвинений прошлого года "упали" на третье место - 216 человек (на 38.3% меньше).

Среди контрабандистов мигрантов других национальностей в топ-10 также входят: болгары (168 человек), египтяне (167 человек), иракцы (152 человека), поляки (136 человек), британцы (136 человек) и сенегальцы (103 человека).