В АП назвали пятерку наиболее динамичных реформ по показателю их восприятия в обществе

Как сообщила пресс-служба президента, в пятерку наиболее динамичных реформ по показателю восприятия украинцы отнесли: реформу системы национальной безопасности и обороны, программу продвижения интересов Украины в мире, реформу государственных закупок, реформу правоохранительной системы, децентрализацию.

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«Мы видим очевидный прогресс в восприятии тех реформ, где есть высокая результативность действий власти. Например, благодаря электронной системе ProZorro удалось высвободить более 8 млрд грн - средства, которые могут быть использованы на другие потребности государства или инвестированы», - отметил во время презентации результатов первого года мониторинга секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

В свою очередь заместитель гендиректора Kantar TNS Ukraine Светлана Винославская отметила, что одной из наиболее заметных для респондентов темой является борьба с коррупцией. «Однако они низко оценивают ее результативность. В то же время граждане верят в свои силы в борьбе с коррупцией на низовом уровне и готовы к изменению своего поведения - все больше людей не согласны давать взятку», - сказала она.

Справка. Проект «Мониторинг восприятия прогресса реформ» инициирован проектным офисом Национального совета реформ в сентябре 2015 года с целью более полного отражения прогресса реформ. Измерение общественного мнения по общим вопросах доверия к органам власти, осведомленности и заметности прогресса реформ осуществляется ежемесячно. Кроме того, каждый месяц проходит более глубокий опрос респондентов по трем из восемнадцати приоритетных реформ.