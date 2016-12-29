Завершен основной этап операции на месте падения российского Ту-154, найдены 19 тел

08:12, 29 декабря 2016
Мир
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Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося российского самолета Ту-154; обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут "выкладку" воздушного судна

Самолет Ту-154 упал в Черное море / REUTERS

По словам источника, основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера завершена, передает РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.

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Источник ранее сообщил, что комиссия изучает несколько версий причин крушения, среди которых некачественный ремонт самолета на заводе, технические неполадки на борту лайнера, ошибка пилотов, теракт и попадание птиц в двигатель. Приоритетной версии пока нет.

Специалисты нашли три "черных ящика" разбившегося самолета. 

Как сообщал УНИАН, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Никто из тех, кто находился на борту самолета, - 92 человека, не выжил.

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Новость в сюжете: Крушение российского Ту-154
Теги: #самолет#Россия#катастрофа#Ту-154