Завершен основной этап операции на месте падения российского Ту-154, найдены 19 тел

По словам источника, основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера завершена, передает РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.

Читайте такжеСМИ описали новую версию крушения российского Ту-154 над Черным морем

Источник ранее сообщил, что комиссия изучает несколько версий причин крушения, среди которых некачественный ремонт самолета на заводе, технические неполадки на борту лайнера, ошибка пилотов, теракт и попадание птиц в двигатель. Приоритетной версии пока нет.

Специалисты нашли три "черных ящика" разбившегося самолета.

Как сообщал УНИАН, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Никто из тех, кто находился на борту самолета, - 92 человека, не выжил.